PJ Tucker discute de la vente aux enchères de ses chaussures personnelles sur eBay

Le vétéran de Miami Heat, PJ Tucker, n’est pas seulement un champion de la NBA, mais aussi l’un des sneakerheads les plus en vue et les plus appréciés du monde du basket-ball.

Tucker, qui réalise actuellement un record en carrière de 45,8% sur 3 points tout en égalant sa meilleure note personnelle pour les passes décisives par match, a plus de chaussures qu’une personne ne pourrait jamais savoir quoi faire.

Ainsi, grâce à son partenariat avec eBay, le champion de baskets de la NBA mettra aux enchères ses paires personnelles de baskets Graal extrêmement rares et difficiles à trouver.

Tucker a rencontré For The Win pour discuter de la façon dont il a eu l’idée, de la chaussure qu’il considère comme la plus impressionnante de la collection, de son évaluation de l’état du monde des baskets, de ce qu’il a appris en remportant le titre NBA, etc. beaucoup plus.

La vente de baskets démarre à 6 heures du matin. Heure normale de l’Est le 20 décembre sur eBay.com/PJTucker et une partie des recettes bénéficiera à Soles 4 Souls.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Qu’est-ce qui a inspiré l’idée de vendre aux enchères certaines de vos baskets portées par le jeu ?



Tucker : C’était une idée que mon équipe a eue parce que lorsque nous avons quitté ma maison de Houston, nous avions tellement de paires de chaussures juste là et en stock et assis autour. Je réfléchissais à des moyens de les utiliser, mec. Ce sont des choses que je portais en fait dans les jeux et une fois que nous avons commencé à les parcourir, nous avons vu toutes sortes de choses. Il y en avait tellement que j’en avais porté une fois mais plus jamais. J’avais plusieurs paires de trucs. J’ai donc pensé que ce serait cool d’avoir certaines de mes vraies paires de chaussures disponibles.

Vous avez joué pour trois équipes au cours de l’année civile 2021. Le déplacement de votre collection de chaussures est-il l’une des étapes les plus difficiles du changement d’équipe ?



Avec l’aimable autorisation d’eBay

Tucker : C’est certainement la partie la plus difficile de ma vie. Je peux changer d’équipe à tout moment si je le dois et tout ira bien. Mais déplacer mes affaires ?! Oh mon Dieu. C’est un processus réel. Cette année a été la plus difficile car j’ai dû aller de Houston à Milwaukee à Miami. J’ai juste eu tellement de choses qui n’ont pas réussi avec moi lors des voyages de Houston à Milwaukee, puis de Milwaukee à Houston. Il y avait tellement de choses ! Ce n’est pas facile de transporter les affaires que je porte pendant les matchs. Mon assistant a dû s’envoler pour Houston et expédier des cartons à Miami que je savais que je voulais porter pendant les matchs et aussi juste en dehors du terrain. C’est un processus, mec.

Y a-t-il quelque chose dans cette collection dont vous pensez que les gens vont être particulièrement excités ?



Avec l’aimable autorisation d’eBay

Tucker : La beauté, c’est que c’est partout. Différentes personnes diront des choses différentes. Ce sont des paires super rares. Mais ce n’est peut-être pas le style de certaines personnes. Ils peuvent ne pas aimer ces chaussures. Il y a de vieux trucs usés par le jeu dont les gens se souviennent peut-être. Cela les intriguera à coup sûr. Mais pour moi, je sais qu’il y a un Diana Taurasi PE LeBron et la plupart des gens ne les ont probablement jamais vus auparavant. S’ils en ont, ils ne les ont probablement pas vus en taille 14. Donc, avoir l’opportunité d’obtenir quelque chose comme ça est une fois dans sa vie car il n’y a pas beaucoup de ces paires là-bas.

Lorsque vous utilisez eBay pour acheter des baskets, vous cachez-vous derrière l’anonymat ou êtes-vous ouvert sur qui vous êtes ?



Tucker : Le nom d’utilisateur de mon compte eBay indique PJ Tucker. J’interagis avec les gens en tant que « PJ Tucker » littéralement à tort. Ce n’est pas toujours une bonne chose. Ils essaient de me vendre haut et de tirer le meilleur parti de moi. Mais c’est plutôt cool quand même. Les gens qui ne savent pas peuvent finir par se demander, par exemple, est-ce vraiment PJ Tucker ou est-ce un faux nom ? Je suis comme, non, c’est moi. Ils envoient parfois des cartes à signer avec le paquet que j’ai acheté chez eux. J’ai toutes sortes d’interactions folles. C’est toujours assez amusant.

Comment avez-vous choisi l’association à laquelle vous reversez une partie des bénéfices ?



Tucker : Nous sommes allés avec Souls4Soles. Je donne probablement deux fois plus que ce que je porte réellement tout au long de l’année. Je donne des chaussures à différentes équipes de l’AUA et à différentes organisations. Nous envoyons littéralement des chaussures tout le temps, partout. Pour pouvoir redonner à Souls4Soles, si vous êtes moi, vous devez être capable de faire attention aux gens. Il ne s’agit pas des organismes de bienfaisance. Je donne des chaussures aux personnes qui en ont besoin. C’est un peu inutile d’avoir des milliers de paires de chaussures si vous n’en donnez pas à ceux qui en ont besoin. C’est tout.

Est-ce frustrant d’être connu comme le « mec des baskets » parfois plus que comme le joueur et champion NBA de qualité que vous êtes ?



(Photo de Michael Reaves/.)

Tucker : Avec certitude! C’est marrant. Mais cela montre simplement à quel point les chaussures sont grandes et puissantes et à quelle vitesse les chaussures ont décollé. La culture des sneakers est incroyablement excitante. Les gens meurent pour chaque goutte et tout ce qui sort fait anticiper. Tant de choses sont médiatisées et c’est de la folie. Je suis certainement cent fois plus connu pour mes baskets, mais cela montre davantage à quel point les baskets sont grandes par rapport à moi en tant que basketteur.

Avez-vous une idée de la direction que prendra le marché des sneakers dans les prochaines années ?



(Photo de Michael Reaves/.)

Tucker : C’est vraiment bizarre que tu demandes ça parce que j’étais littéralement en train d’avoir cette conversation juste avant ça. C’est tellement difficile à prévoir ! J’ai vu quelque part qui a essayé de prédire la croissance annuelle du marché des baskets et c’était des chiffres astronomiques. C’est si difficile de mettre une limite parce qu’avec les médias sociaux et à quel point Internet est fou, les baskets deviennent virales si vite. Quand un nouveau designer fait quelque chose, il attire tellement l’attention. De plus en plus de gens ont accès et obtiennent toutes ces choses et pouvoir voir ce qui s’en vient, c’est tellement difficile. Je n’ai aucune idée.

Selon vous, laquelle des chaussures que vous avez portées a le plus attiré l’attention ?



Tucker : C’est une bonne question. Cela peut sembler stupide, mais je n’obtiens jamais l’image de marque complète. Je compte sur mon équipe. Je demande à mes garçons de me dire ce qui se passe. Après avoir posté des trucs, je ne vois jamais vraiment ce qui se passe après. Je ne le vois jamais à moins que mon meilleur ami, Mark, ne me l’envoie. S’il ne me l’envoie pas, je ne le saurai presque jamais. En dehors de cela, je ne vois presque jamais la fin du jeu de mes actions.

Tucker (suite) : Ouais, le moment d’Octobre rouge est devenu fou parce que les gens mendiaient pour ça et personne ne les avait portés. Il y a beaucoup de choses que les gens considèrent comme un Graal qu’ils ne porteraient jamais. Donc, porter ceux-ci dans les jeux conduit généralement aux plus grands moments.

Une question sur le basket : quelles leçons pouvez-vous tirer de la victoire d’un titre NBA pour en gagner un autre ?



(Photo de Patrick McDermott/.)

Tucker : C’est juste la connaissance. Cela fait seize ans à jouer à tous les niveaux de cette ligue. J’ai fait partie de mauvaises et de bonnes équipes. Mais maintenant, je sais ce qu’il faut pour gagner un championnat et c’est la chose la plus importante que j’en retirerai. En allant dans une équipe comme le Heat, nous avons en fait quelques gars qui l’ont déjà fait. Nous avons une expérience et des connaissances que nous pouvons tous partager avec les jeunes gars dont nous avons besoin pour nous aider à rester en vie pendant que des gars comme Jimmy Butler et Bam Adebayo sont en panne. Je veux leur transmettre cette expérience afin qu’ils puissent nous retenir jusqu’à ce que ces gars-là reviennent.