PJ Washington publie des messages troublants de Brittany Renner (photos)

in

La saga en cours entre l’attaquant des Charlotte Hornets PJ Washington et la mère de son enfant, Brittany Renner, a pris une mauvaise tournure.

Au cours du week-end, Washington a publié une série de messages troublants sur les réseaux sociaux.

Dans les messages, Washington décrit à quel point sa relation avec Renner est devenue ténue – et comment les ramifications de cela commencent à avoir un impact sur leur bébé.

Les messages parlent en grande partie d’eux-mêmes :

Je veux juste voir mon fils – PJ Washington (@PJWashington) 13 août 2021

J’ai hâte de voir mon fils – PJ Washington (@PJWashington) 15 août 2021

Debout sur le principe – PJ Washington (@PJWashington) 15 août 2021

Tu as du culot 😂 – PJ Washington (@PJWashington) 14 août 2021

Il y a environ un an, Washington et Renner sont devenus officiels sur Instagram et semblaient être un heureux ensemble de futurs parents. Les choses semblaient même aller bien tout au long de la grossesse de Renner, mais ont ensuite semblé s’effondrer après la naissance du bébé.

Dans des publications ultérieures sur les réseaux sociaux, Washington a suggéré qu’il avait l’impression d’être utilisé par Renner à des fins de sécurité financière.

Renner est un modèle Instagram qui avait déjà été lié de manière romantique à James Harden, Drake, Lil Uzi Vert, Jamal Murray, Ben Simmons, Trey Songz, Chris Brown et Colin Kaepernick au fil des ans. Elle publiait aussi souvent des articles sur le nombre de célébrités et d’athlètes avec qui elle avait couché.

Cela n’a fait qu’attiser le feu qu’elle s’intéressait justement à Washington pour son argent.

Ouah d’Angelo Russell. https://t.co/1lJSdt365O – Jeu 7 (@game7__) 15 août 2021

Vendredi, Washington a publié un message direct adressé à la fois à Renner et à ses ennemis.

Renner n’a pas encore répondu.

Sur la base de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent, il est sûr de dire que cette histoire ne va pas disparaître de sitôt.

En rapport: Shaq devient brutalement honnête à propos de Dennis Schroder des Celtics