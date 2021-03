Pjanic: Je n’ai pas rejoint Barcelone pour partir l’année suivante

Miralem Pjanic insiste sur le fait qu’il ne pense pas à quitter Barcelone malgré une première saison décevante au Camp Nou.

Le milieu de terrain a rejoint le club depuis la Juventus dans le cadre d’un curieux accord qui a vu Arthur faire la tête dans l’autre sens mais a eu du mal à avoir un impact sous Ronald Koeman.

L’arrivée de Pjanic a été retardée à cause de Covid-19 qui n’a guère aidé sa cause et il a ensuite passé la plupart du temps sur le banc, ne faisant que six départs en Liga.

Le joueur de 30 ans a maintenant été interrogé sur son avenir et s’il envisage de rester pour une autre saison. Voici ce qu’il avait à dire:

«Oui, bien sûr, je n’ai pas signé pour que le Barça quitte l’année suivante, j’ai signé pour écrire l’histoire dans un club qui me gênait depuis de nombreuses années. «Quand j’avais 16 ans, mon père a rencontré les dirigeants du Barça, qui voulaient me faire signer pour le Barça B. J’étais à Metz à l’époque et nous ne savions pas comment apprécier que le Barça B soit si important dans ce club. «J’ai décidé de commencer ma carrière en France mais j’ai toujours suivi ce qu’a fait le Barça. Il y a deux ans, Abidal voulait me signer, on parlait mais le club a investi dans Antoine et il n’y avait plus d’argent pour moi … J’ai dû attendre deux ans pour vivre le rêve d’être un joueur du Barça.

Pjanic poursuit en expliquant comment il a été impressionné par des coéquipiers tels que Pedri et Ousmane Dembele et dit également qu’il entretient une relation «spectaculaire» avec le capitaine Lionel Messi.

L’ancien homme de la Juventus poursuit également en disant qu’il aimerait pouvoir avoir juste quelques matchs d’affilée pour prouver à Ronald Koeman ce qu’il peut faire.

«Continuité, deux ou trois matchs pour montrer mon football. C’est ce dont tout footballeur a besoin. Mais je vais continuer à travailler à chaque session de formation pour gagner cette opportunité. L’entraîneur parie beaucoup sur les jeunes de La Masía, c’est génial car cela signifie maintenir un style et parier sur les footballeurs que vous avez formés, je peux apporter mon expérience dans les matches importants.

Pjanic a critiqué son manque de temps de jeu plus tôt cette saison, ce qui n’aurait pas été très bien avec Koeman, et pour le moment, il est difficile de le voir se frayer un chemin dans le onze de départ à Barcelone.