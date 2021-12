Pjanic se mouille à propos de son avenir

23/12/2021 à 18:05 CET

Miralem Pjanic arrivé en prêt à Besiktas depuis Barcelone, où il a réalisé des performances bien en deçà des attentes. Le Bosniaque a retrouvé des sensations en Turquie et malgré les rumeurs sur son avenir, Pjanic a été très clair en les faisant taire.

Pjanic ne quittera pas Besiktas

Interrogé sur ses intentions pour le marché d’hiver, Miralem Pjanic est clair qu’il continuera à Besiktas, un club dans lequel il assure se sentir très à l’aise : « Je serai là au moins jusqu’en juin. Je ne quitterai pas ce bel environnement. Je serai heureux ici et profiterai de l’environnement que j’ai trouvé. Nous avons une bonne équipe. »

Bonne ambiance malgré la terrible campagne

L’équipe d’Istanbul n’est pas en bonne position dans la ligue, car dix mars, cependant, l’ambiance à l’intérieur du vestiaire est excellente, selon Pjanic: « Il y a beaucoup de matches de championnat et de coupe de Turquie. Nous allons jouer match par match et essayer d’obtenir quelque chose. J’ai une très bonne relation avec tout le monde. J’ai la Foi. L’équipe a également commencé à me faire confiance. Je respecte le coach et il me respecte, nous avons une très bonne relation »

De plus, il a ajouté qu’il était impatient de retourner sur le terrain après sa blessure : « J’étais blessé, mais J’essaye de retourner sur le terrain un peu plus tôt que prévu parce que mon équipe a besoin de moi. Je vais mieux ».

Enfin, il a parlé de son style de jeu laissant ainsi une autre « fléchette » pour Koeman. assuré que se sent plus à l’aise de jouer comme un intérieur, un poste qu’il a occupé à quelques reprises au Can Barça : J’aime jouer au numéro six. Je me sens plus à l’aise et le coach en est conscient. Je touche plus de ballon là-bas. »

Ainsi, Miralem Pjanic, l’une des grandes signatures ratées qui ont condamné l’économie culé, a clairement fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de changer de décor, au moins, jusqu’à l’été prochain.