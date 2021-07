PL4NETS est de retour, les journées solidaires des saines habitudes de vie de la Fondation Gasol

20/07/2021

Quelques mois après l’émergence du COVID-19, et consciente de la manière dont le confinement pourrait affecter les habitudes de santé des enfants et des adultes dans le monde, Pau Gasol a lancé l’an dernier, avec la Fondation Gasol, le congrès de solidarité internationale PL4NETS. Cette initiative visait à générer des connaissances et une prise de conscience sur l’importance de suivre un mode de vie sain, ainsi que de donner des conseils pour pouvoir le mettre en pratique dans le contexte complexe de la crise sanitaire. Un an plus tard, la pandémie d’obésité infantile et la pandémie de COVID-19 continuent de menacer les habitudes saines de la population, alors la Fondation Gasol, dont la mission est la lutte contre l’obésité infantile, relance les journées saines PL4NETS.

La première édition de l’événement a été un grand succès auquel ils ont participé, entre autres, Fernando Alonso, Carolina Marín, Rafa Nadal, Ona Carbonell, Valentin Fuster Oui Joan Roca, qui ont apporté leurs expériences, connaissances et réflexions sur les saines habitudes à l’ensemble de la population. Du 27 au 30 septembre se tient la deuxième édition de PL4NETS qui décolle avec plus de force puisque cette année, comme nouveauté, les défis PL4NETS sont incorporés, avec lesquels mettre en pratique, au mois d’octobre, tout ce qu’on a appris dans les jours sains.

« Les saines habitudes de vie ont un impact fondamental sur la santé des gens et surtout sur le développement des enfants. Nous voulons que PLANETS soit une conférence de référence, où chacun peut acquérir des connaissances, des compétences et des outils qui lui permettent d’intégrer des habitudes saines dans son quotidien & rdquor;, a-t-il commenté Pau Gasol. ”Nous avons le climat, la sécurité, l’environnement naturel, la gastronomie imbattable, et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous placer à l’avant-garde des pays dans le monde dans la promotion de modes de vie sains.&Rdquor;

Les journées santé par excellence

Dans cet objectif, la Fondation Gasol a organisé un événement divisé en quatre jours, un pour chacun des piliers des saines habitudes de vie ; le tout avec des experts de haut niveau, des diffuseurs et des personnalités qui partageront leurs connaissances et réflexions avec les participants et le reste des participants.

PL4NETS démarre le Lundi 27 septembre et fonctionnera jusqu’à 30 septembre. Certains des orateurs déjà confirmés sont Pau Gasol, président de la Fondation Gasol, et nageur Teresa Perales; le chef Juan Llorca; diététiciens-nutritionnistes Gabriela Uriarte Oui Aitor Sanchez; Professeur d’épidémiologie et de santé publique aux universités d’Alcalá et Johns Hopkins Manuel Franco; Le docteur. Juan Antonio Madrid Pérez, de l’Université de Murcie; ou le psychologue Patricia Ramirez.

Une deuxième édition pleine d’actualités

Cette année, PL4NETS souhaite s’ouvrir encore plus au grand public : parents, professionnels de l’éducation et de la santé, étudiants, chercheurs, experts et toute personne intéressée à savoir comment intégrer les saines habitudes de vie dans son quotidien. Et c’est que la grande nouveauté de cette année est que l’inscription à PL4NETS c’est libre, renforçant sa vocation à promouvoir de saines habitudes de vie.

Le composant solidaire Il reste dans la deuxième édition des journées saines, puisqu’il sera possible de collaborer avec les programmes de la Fondation Gasol grâce à un don volontaire. Tous les bénéfices obtenus seront reversés aux projets de prévention de l’obésité infantile destinés aux familles en situation de vulnérabilité de la fondation Pau et Marc Gasol.

Le rendez-vous reste en ligne, pour faciliter la participation des intervenants, et rendre les conférences, conversations et tables rondes accessibles de n’importe où dans le monde. Cette année, l’événement aura lieu entièrement en espagnolAinsi, il conserve son caractère international en s’ouvrant au public hispanophone et latino-espagnol. De plus, de nouveaux visages viendront s’ajouter à cette édition, à la fois du domaine de la nutrition, du sommeil, du sport et du bien-être émotionnel, qui participeront avec d’autres intervenants déjà présents l’année dernière.

Autre nouveauté, les Challenges PL4NETS déjà mentionnés, qui se dérouleront à octobre, après la conférence, et qui ajoutent un volet pratique à l’événement.

Cette deuxième édition est également rejointe par des sponsors tels que la société pharmaceutique Novo Nordisk, qui devient le partenaire principal de l’événement à travers la catégorie Or, le gestionnaire GPF Capital dans la catégorie argent, et Santander (bronze).