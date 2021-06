Placements à revenu fixe – Avantages et risques de ces placements

Au sein de l’univers des titres à revenu fixe, certains actifs peuvent offrir aux investisseurs des rendements ajustés au risque attrayants.

Investir, ce n’est pas seulement de la comptabilité ou des mathématiques. C’est un mélange de psychologie, de philosophie, d’art et de science. S’il n’y avait qu’une formule mathématique pour cela, nous serions maintenant assis sur un pot d’or.

Augmenter les chances de réussite de vos investissements contre vents et marées, c’est l’art de ne pas mettre tout votre argent dans le même panier.

Souvent, beaucoup de temps est consacré à l’analyse des opportunités d’investissement individuelles (une action, un fonds de dette, un bitcoin !). Cependant, les investisseurs ignorent souvent l’élément le plus crucial du processus d’investissement : l’allocation d’actifs.

L’allocation d’actifs consiste à diviser votre portefeuille en différentes classes d’actifs en fonction de vos objectifs, de votre horizon d’investissement et de votre appétit pour le risque. Les actions, les titres à revenu fixe, l’immobilier et les liquidités sont quelques-unes des principales catégories d’actifs que la plupart d’entre nous déployons dans notre portefeuille.

Les titres à revenu fixe ne se limitent pas au « Papa ki FD » : tous les instruments à revenu fixe ne sont pas garantis ; certains peuvent même comporter des risques. Ainsi, les investissements à revenu fixe – Ce sont des actifs qui versent des rendements fixes sur votre investissement sous forme d’intérêts et restituent le capital après un certain temps.

Quelques exemples de tels actifs peuvent être :

Lorsque vous investissez Rs 1 lakh dans une banque FD portant 5% d’intérêts pendant trois ans, la banque s’engage à payer Rs 5 000 à titre d’intérêts chaque année et s’engage à rembourser le principal au bout de trois ans. Dans cet exemple, 5 000 est une obligation fixe de la banque, et l’obligation ne dépend d’aucun paramètre du marché. De nombreuses entreprises émettent également des titres à revenu fixe appelés obligations pour lever des fonds. Ces titres ont un taux de coupon défini qui correspond à l’intérêt que vous obtenez en investissant dans l’obligation. Ces obligations ont également une date d’échéance lorsque le capital revient à l’investisseur. Par conséquent, les obligations sont également des exemples d’investissements à revenu fixe. Les actifs à revenu fixe sont généralement des titres de créance de l’émetteur, c’est-à-dire que lorsque vous investissez dans ces titres, vous prêtez de l’argent à l’émetteur. L’émetteur (emprunteur) peut être une entité gouvernementale (y compris des institutions gouvernementales) ou une entité privée (par exemple, des banques privées, des entreprises, etc.). Ces actifs diffèrent des instruments de capitaux propres dans lesquels un investisseur devient propriétaire de l’émetteur sous-jacent. Par exemple, lorsque vous investissez dans les actions d’une entreprise, vous devenez propriétaire fractionnaire de l’entreprise. En revanche, si vous investissez dans l’obligation de la même entreprise, vous devenez effectivement son prêteur. Cependant, dans le cas où l’émetteur ferait faillite, les investisseurs en titres à revenu fixe ont une priorité plus élevée que les investisseurs en actions. Disons qu’une entreprise avait émis des titres à revenu fixe (obligations) de 100 Cr et avait levé 200 Cr sous forme de fonds propres. Supposons maintenant que l’entreprise fasse faillite et qu’après avoir vendu ses actifs, la récupération n’est que de 150 Cr. Sur ces 150 Cr, un 100 Cr complet ira aux investisseurs à revenu fixe tandis que seulement 50 Cr iront aux investisseurs en actions. Étant donné que les investisseurs en titres à revenu fixe présentent un risque beaucoup plus faible que les investisseurs en actions, les rendements ont également tendance à être inférieurs à ceux des investissements en actions.

Avantages des placements à revenu fixe :

Diversification: Les actifs à revenu fixe ont une faible corrélation avec les actions. Cela signifie que la valeur de votre investissement à revenu fixe n’est pas liée à la performance du marché boursier (par exemple, les taux bancaires FD ne baisseront pas parce que le marché boursier s’est effondré) ; par conséquent, ils assurent la stabilité de votre portefeuille en compensant les pertes, qui se trouvent peut-être dans la partie actions du portefeuille.

Moins de risques : Les placements à revenu fixe sont généralement plus sûrs que les actions. Premièrement, les rendements sont fixes et non volatils comme les rendements des actions, et deuxièmement, même en cas de faillite d’un émetteur, les investisseurs à revenu fixe ont une préférence plus élevée que les investisseurs en actions. Cela rend un tel investissement attrayant pour les investisseurs qui ont un faible appétit pour le risque.

Flux de revenus constant : Les titres à revenu fixe génèrent un flux régulier de flux de trésorerie pour les investisseurs. De plus, le montant et le calendrier de ces flux de trésorerie sont également connus à l’avance, ce qui aide les investisseurs à planifier leurs finances.

Retour: Au sein de l’univers des titres à revenu fixe, certains actifs peuvent offrir aux investisseurs des rendements ajustés au risque attrayants.

Risques liés aux placements à revenu fixe :

Le risque de crédit: Comme indiqué ci-dessus, les institutions gouvernementales ou les entités privées peuvent émettre des actifs à revenu fixe. Le risque de défaut du gouvernement est nul ; cependant, il n’est pas valable pour les entités privées. Ainsi, les investisseurs sont exposés au risque de crédit de l’émetteur sur les titres émis par des entités privées (banques, entreprises, etc.). Par conséquent, la compréhension du profil de crédit de l’investissement est essentielle avant d’investir dans de tels produits.

Risque de taux d’intérêt : Disons un investisseur, Raju investit dans une obligation d’État qui donne un coupon de 6% pour les dix prochaines années et paie le principal bancaire à la fin. En raison des changements dans les conditions macroéconomiques (l’économie de tout le pays), la RBI augmente les taux de pension (le taux auquel la RBI prête de l’argent aux banques pendant la pénurie de fonds), augmentant ses taux d’intérêt en vigueur. Ce gouvernement doit également augmenter le taux de coupon qu’il propose pour les nouveaux emprunts via les obligations d’État – disons que ce taux de coupon est de 8 %. Alors que les nouveaux investisseurs dans les nouvelles obligations d’État obtiendraient des coupons plus élevés de 8%, Raju reçoit toujours un coupon inférieur de 6%. Ce coupon de 6 % pourrait ne pas être suffisant pour battre les taux d’inflation en vigueur. Disons que Raju, après avoir détenu l’obligation pendant un an, souhaite vendre la même chose (avec une échéance résiduelle de neuf ans) sur le marché secondaire. Étant donné que les nouvelles obligations d’État offrent des taux de 8 %, Raju devrait vendre son obligation à un prix inférieur afin que l’acheteur d’obligations reçoive 8 % d’intérêt sur son investissement. Cette décote se traduira grosso modo par la différence entre le nouveau taux du coupon et le taux du coupon initial multiplié par la durée résiduelle des obligations, soit (8%-6%)*9 = 18%. Ainsi, Raju recevrait environ 82 Rs pour un investissement principal de 100 Rs s’il choisit de vendre son obligation.

Risque de liquidité

Certains placements à revenu fixe peuvent être :

De nature illiquide, c’est-à-dire qu’il peut ne pas y avoir de marché actif sur lequel les investisseurs peuvent vendre leur investissement. Peut avoir une période de blocage avant laquelle un investisseur ne peut pas sortir (par exemple, vos investissements dans un fonds de prévoyance public – nous en discuterons dans plus de détails dans nos articles suivants)Peut avoir des pénalités pour retrait prématuré ou charges de sortie (exemples dépôts fixes)

Options de placement à revenu fixe

Nous avons discuté de ce que signifie l’investissement à revenu fixe, de ses avantages et des risques associés. Diverses options d’investissement à revenu fixe disponibles pour les investisseurs de détail sont décrites ci-dessous sous forme de tableau. Ceux-ci ont été classés en deux catégories

1) Placements à revenu fixe garantis par le gouvernement, présentant donc un risque de crédit négligeable.

2) Placements à revenu fixe émis par des entités privées et soumis au risque de crédit.

par, Ajinkya Kulkarni, co-fondateur de Wint Wealth

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.