Placements en actions: quelle est la juste valeur des actions que vous détenez?

Le concept d’évaluation relative appartient à la plupart des approches modernes. En vertu de cela, la valeur d’une action est dérivée de la tarification de sociétés comparables en utilisant certains paramètres établis tels que le ratio cours / bénéfice, le prix sur la valeur comptable, le prix sur les flux de trésorerie, etc.

Par P Saravanan & Alok Pandey

Alors que les marchés boursiers indiens atteignent chaque jour de nouveaux sommets, il est essentiel pour un investisseur de comprendre la juste évaluation des cours des actions. Les méthodologies utilisées pour estimer la valeur d’une part de capitaux propres sont en grande partie une approche comptable et une approche de l’actualisation des flux de trésorerie.

Grâce à ces méthodes, on peut évaluer la valeur intrinsèque d’une action et la comparer avec le marché pour savoir si le cours de l’action est sous-évalué ou surévalué. L’approche de l’évaluation relative est également une méthode importante souvent utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur intrinsèque. Laissez-nous discuter de la même chose en détail.

Concept d’évaluation relative

La caractéristique importante de cette approche est qu’elle nous fournit des informations sur la façon dont le marché évalue actuellement les actions à plusieurs niveaux tels que le marché global, le niveau, le niveau de l’industrie et le niveau de l’entreprise au sein de l’industrie.

En outre, il permet de convertir les valeurs d’entreprises partageant des caractéristiques similaires en multiples comparables, puis de vérifier la position de ces entreprises par rapport à leurs pairs.

Dans l’évaluation des flux de trésorerie actualisés, la valeur de l’action est calculée en fonction de sa capacité à générer des flux de trésorerie dans le futur. Alors que, dans l’évaluation relative, nous portons un jugement sur la valeur d’une entreprise en examinant ce que le marché paie pour des entreprises similaires.

Utilisation des multiples de prix

Les investisseurs doivent utiliser différents multiples de prix tels que le multiple P / E (le prix par action divisé par le bénéfice par action), le multiple P / CF (prix par action divisé par le flux de trésorerie par action, qui n’est rien d’autre que le bénéfice par action plus les dividendes par action), P / BV (prix de l’action divisé par la valeur comptable) et P / S (prix de vente) pour évaluer les actions.

Parmi tous, le multiple le plus couramment utilisé est la moyenne du ratio P / E d’entreprises comparables et qui est communément appelé le multiple P / E. En multipliant ce ratio P / E moyen par les bénéfices attendus de la société, nous pouvons obtenir l’estimation du cours de son action.

Variantes

Il existe deux variantes de P / E et elles sont appelées P / E de fin et P / E de tête. Le P / E de fuite, également appelé P / E actuel, est calculé en considérant le prix actuel du marché de l’action divisé par le bénéfice par action des quatre derniers trimestres. Le bénéfice par action dans ces calculs est appelé BPA des douze derniers mois (TTM). Le premier P / E est également connu comme le P / E à terme ou le P / E prospectif et est calculé en divisant le cours actuel de l’action par les bénéfices attendus de l’année prochaine. Lors du calcul d’un ratio P / E en utilisant les bénéfices de suivi, les investisseurs doivent prendre le plus grand soin d’éviter les différences de méthodes comptables selon les entreprises. Il faut également veiller à éviter les composantes transitoires et non récurrentes des bénéfices qui sont spécifiques à l’entreprise ou de nature cyclique.

Pour conclure, la valorisation relative est certainement une valeur ajoutée au-delà des techniques actuelles d’actualisation des flux de trésorerie.

Jeu d’évaluation

Les investisseurs doivent utiliser des multiples de prix tels que P / E multiple, P / CF multiple, P / BV et P / S pour évaluer les actions.

En multipliant le ratio P / E moyen par les bénéfices attendus de la société, nous pouvons obtenir l’estimation du cours de son action.

P. Saravanan est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli. Alok Pandey est président du comité consultatif de l’indice, MCX