Placer les exportations indiennes sur une trajectoire de croissance soutenue

Au cours des derniers mois, il y a eu un degré élevé d’optimisme concernant les perspectives d’exportation de l’Inde, le ministre du Commerce Piyush Goyal fixant un objectif de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22. S’il est réalisé, cet objectif dépasserait de plus de 21 % le niveau d’exportations le plus élevé jamais atteint par le pays, de 330 milliards de dollars en 2018-2019. Il y a de bonnes raisons d’être optimiste ; les exportations ont dépassé 163 milliards de dollars pour les cinq premiers mois (avril-août) de l’exercice en cours, soit près de 23% de plus que le niveau atteint au cours de la période correspondante en 2019-20, l’année «normale» avant la pandémie de Covid-19 . Mais, plus important encore, avril-août 2020-21 a connu un niveau d’exportations jamais vu dans le passé.

Les exportations de l’Inde ont bondi grâce à la reprise constante de l’économie mondiale, en particulier dans les principales destinations d’exportation du pays. Les États-Unis et la Chine, les deux principales destinations d’exportation, ont augmenté de 6,6% et 8%, respectivement, au deuxième trimestre 2021. Mais au cours du trimestre en cours, des vents contraires pourraient se développer, car la Chine devrait croître de 2,5%. Les exportateurs indiens doivent surmonter ces incertitudes pour maintenir la croissance exceptionnelle des exportations enregistrée au premier semestre 2021.

Le gouvernement a prêté main forte aux exportateurs en notifiant le nouveau programme de promotion des exportations, la remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP). Annoncé il y a plus d’un an, le RoDTEP a remplacé le Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) – interrompu en décembre 2020. L’objectif du RoDTEP est de rembourser les taxes et prélèvements encore non remboursés imposés sur un produit exporté au niveau central, de l’État. et les niveaux locaux, y compris les impôts indirects cumulatifs au stade antérieur sur les biens et services utilisés dans sa production, ainsi que tous les impôts et taxes imposés sur sa distribution.

Par rapport au RoDTEP, le MEIS était un programme très ambitieux. Introduit dans la politique de commerce extérieur 2015-2020, le MEIS devait « compenser les inefficacités des infrastructures et les coûts associés à l’exportation de marchandises… en particulier ceux ayant une forte intensité d’exportation, un potentiel d’emploi et améliorant ainsi la compétitivité des exportations de l’Inde ». Dans le cadre du MEIS, des incitations étaient émises sous forme de certificats de droits à utiliser pour le paiement de plusieurs droits par les exportateurs. Cependant, deux séries de contraintes ont conduit à la décision d’abandonner le MEIS.

Premièrement, suite à une plainte déposée par les États-Unis contre les programmes indiens de promotion des exportations, y compris le MEIS, un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC avait rendu une décision défavorable en 2019. Le groupe spécial a jugé que ces programmes violaient les règles de l’OMC sur les subventions puisqu’ils ont été conçus. uniquement à des fins d’amélioration des performances à l’exportation.

Le deuxième problème concernant le MEIS a été mis en évidence par le gouvernement et justifié dans les rapports du CAG. Le département des recettes, ainsi que le NITI Aayog, ont estimé que le programme était inefficace car il n’améliorait pas les perspectives d’exportation de l’Inde. Au cours des cinq années de mise en place du MEIS, les revenus perdus à cause de celui-ci étaient de près de 1 32 000 crores, mais les exportations sont restées atones, sauf en 2018-19.

Dans son audit de performance du MEIS réalisé pour l’exercice clos en mars 2019, le CAG a soulevé plusieurs problèmes systémiques liés à sa mise en œuvre.

Parmi les problèmes les plus importants soulevés figuraient les écarts entre la valeur du certificat MEIS et le droit réel selon les factures d’expédition. Le rapport a souligné que les retards dans la mise à jour du système ont entraîné une adoption incorrecte des taux de change. Il y a eu des cas d’octroi excessif de certificats de crédit de droits MEIS en raison d’une mauvaise classification des marchandises, entraînant une demande de taux plus élevés et l’inclusion de produits inéligibles. Le CAG avait donc fourni des preuves à l’appui de l’opinion du gouvernement selon laquelle le MEIS n’était pas efficace pour produire des résultats sous la forme d’une augmentation des exportations.

Il existe cependant un problème plus vaste, qui va au-delà de la mise en œuvre du MEIS, et qui concerne l’efficacité des programmes de promotion des exportations en général. Les données du gouvernement montrent que les revenus perdus en raison des concessions de promotion des exportations depuis 2014-15 étaient de plus de 4 45 000 crore. Au cours de cette période, le niveau moyen des exportations était inférieur au chiffre psychologique de 300 milliards d’euros. Les principales raisons de cette performance indifférente des exportations, qui a été admise par le gouvernement lors de l’annonce du MEIS, ont été “les inefficacités des infrastructures et les coûts associés”. Si les exportations de l’Inde doivent être placées sur une trajectoire de croissance soutenue, il est impératif que ce domaine reçoive l’attention voulue du gouvernement.

L’efficacité des infrastructures liées au commerce en Inde reste relativement faible, malgré les améliorations enregistrées au cours de la dernière décennie. Considérons, par exemple, le temps de rotation des navires dans les ports, qui est un indicateur de l’efficacité avec laquelle les ports peuvent gérer les cargaisons. En 2020, le délai d’exécution moyen pour les ports indiens était de 2,62 jours, tandis que la moyenne mondiale en 2019 était de 0,97 jour. En outre, la taille maximale des navires pouvant entrer dans les ports indiens en 2019 était de près de 1 554 000 tonnes brutes, contre une moyenne mondiale de près de 2 19 000 tonnes brutes, ce qui témoigne des économies d’échelle qui attendent d’être exploitées. Ainsi, combler l’écart dans l’efficacité des ports peut réduire considérablement le coût des affaires, conférant ainsi un avantage concurrentiel aux exportations indiennes.

L’objectif de la nouvelle politique de commerce extérieur devrait donc être évident : le gouvernement doit investir et promouvoir les investissements dans les transports et la logistique, plutôt que de s’appuyer sur des mesures de promotion des exportations ad hoc, qui n’ont pas réussi à promouvoir les exportations indiennes.

Professeur, Centre d’études économiques et de planification, École des sciences sociales, JNU

