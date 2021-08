Plácido Domingo et Leo Nucci, Prix Bellini D’Oro

in

MADRID, 10 août (EUROPA PRESS) –

Le ténor Plácido Domingo et le baryton italien Leo Nucci recevront le prix Bellini d’Oro ce mercredi 11 août au Teatro Greco Antico de Taormina, à la fin de la représentation ‘Rigoletto’, comme l’a rapporté l’équipe de communication de l’espagnol artiste.

Le Bellini d’Oro, institué en 1968 par la Società Catanese Amici della Musica, compte à son palmarès, entre autres, Riccardo Muti et Vittorio Gui, Luciano Pavarotti et Joan Sutherland, Renata Scotto, Nicolai Gedda, Giulietta Simionato, Franco Corelli, Cecilia Bartoli, Lucia Aliberti, et les musicologues Friedrich Lippmann, Maria Rosaria Adamo ou Domenico De Meo.

Cette année, le prix de musique Bellini sera décerné à la journaliste Caterina Andò, pour ses études sur Bellini.

“Je suis honoré de recevoir le Bellini d’oro, un prix qui a une histoire si prestigieuse et qui au fil des ans a été décerné à des artistes exceptionnels”, a déclaré Plácido Domingo.

Pour le ténor espagnol, Vicenzo Bellini a laissé « des chefs-d’œuvre d’une sensibilité inestimable et a ouvert la voie à tous les grands compositeurs, notamment Verdi ».

“Je profite vraiment de ces jours à Taormina ; maintenant je comprends pourquoi Goethe l’avait appelé ‘le plus grand chef-d’œuvre de l’art et de la nature’. Nous travaillons sur cette nouvelle production de Rigoletto au Teatro Greco Antico de Taormina au milieu de l’enthousiasme de la chorale , l’orchestre, la distribution, les techniciens…”, a-t-il souligné.

De même, Plácido Domingo a été “heureux” d’être avec Leo Nucci après tant d’années et a souligné que l’idée de ce “Rigoletto”, dont Nucci est “le moteur” lorsqu’il chante et met en scène, est de “mettre en scène le l’opéra tel que Verdi le concevait et promouvant la beauté, cette Renaissance si nécessaire”.

“Et quel meilleur cadre que cet ancien chef-d’œuvre de pierre, qui s’ouvre sur une vue sur la mer et l’Etna. C’est un rêve et j’espère que le public pourra s’immerger dans ce spectacle composé de musique, d’art et de nature”, a conclu l’Espagnol ténor.