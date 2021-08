Plácido Domingo et Marta Sánchez chantent l’hymne espagnol en duo au Starlite Festival à Marbella

MADRID, 19 août (EUROPA PRESS) –

Placido Domingo Oui Marta Sanchez Ils ont surpris le public du Starlite Catalana Occidente Festival, à Marbella (Malaga), en chantant en duo, pour la première fois sur scène, l’hymne de l’Espagne créé par la chanteuse madrilène.

Parmi les personnes présentes au concert figurait l’ancien président du gouvernement José Maria Aznar et son épouse et ancien maire de Madrid, Ana Botella; la famille Gravier Mazza, Genoveva Casanova, Eugenia Martínez de Irujo Oui Narcis Rebollo; le couple formé par Jaydy Michel Oui Rafa Márquez, Carmen Lomana, Olivia de Bourbon Oui Julien Porras, Princesse Béatrice d’Orléans, Pedro et Begoña Trapote, Rafael et Inmaculada Ansón, Raúl Sender, entre autres.

Il s’agit de la deuxième représentation du ténor en Espagne, qui ne chantait plus dans le pays depuis 2019 et après les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui. Il l’a fait d’abord à Madrid le 9 juin lors d’un concert caritatif à l’Auditorium National et il le fera à nouveau le 25 septembre à Mérida.

Comme l’a rapporté le festival, les participants “ils ont vécu avec émotion cette étape marquante qui a mis la touche finale à un magnifique concert” offert par Plácido Domingo avec la soprano Saioa Hernández et l’accompagnement musical de l’Orchestre Symphonique de Malaga, dirigé par Eugene Kohn.

Comme l’ont rappelé les organisateurs de l’événement, le rendez-vous musical était prévu pour recevoir Plácido Domingo et la soprano Ainhoa ​​​​Arteta, qui n’a pas pu assister en raison de problèmes de santé et s’est excusée comme suit : “Il me sera impossible d’être au Starlite Catalana Occidente avec mon grand ami Plácido Domingo, mais je serai avec mon âme et de tout mon cœur dans le festival que j’adore et que je me sens chez moi.“.

Lors de l’événement, Domingo a eu quelques mots d’amour pour elle : “Je suis vraiment désolé que ma chère Ainhoa ​​​​ne puisse pas m’accompagner à cette occasion sur la scène Starlite. Nous voulons tous souhaiter à Ainhoa ​​Arteta un très rapide rétablissement et qu’il puisse faire un concert avec elle pour récupérer ce spectacle. Nous espérons la revoir briller très bientôt.”

DOMINGO ET SAIOA HERNÁNDEZ SUR SCÈNE

Le baryton a finalement partagé la scène avec Saioa Hernández, à qui il a cédé, le remerciant de sa présence : “Nous tenons à remercier une autre grande soprano espagnole, Saioa Hernández, avec qui j’ai partagé la scène à plusieurs reprises, notamment à La Scala de Milan., pour avoir accepté l’appel et avoir rejoint le concert dans les dernières heures“.

La soprano espagnole a fait ses débuts par la main de Montserrat Caballé et a joué dans les théâtres européens les plus prestigieux, ce qui l’a fait “une nouvelle star du monde lyrique», a souligné l’organisation du festival.

En ce sens, Saioa Hernández a assuré qu’il se sentait “très heureux d’être à Starlite cette année” et a ajouté que “chanter avec le maestro Plácido Domingo est toujours un honneur”. “Je souhaite à Ainhoa ​​​​qu’elle soit bientôt en pleine forme et forte comme toujours“, a souligné.

Plácido Domingo, Saioa Hernández et l’Orchestre Symphonique de Malaga ont offert un répertoire composé de pièces de Fausto, Hamlet, Roméo et Juliette, Tosca, La Gioconda, La del soto del Parral ou Carmen. De plus, ils ont interprété conjointement un thème de Il Trovatore, La del Bunch of Roses et The Wildcat. De plus, en tant qu’artiste invitée, la soirée a compté Marta Sánchez, qui a interprété ‘Nostalgias’ et ‘Los nardos’.

Ainsi, le concert a atteint les rappels avec les trois artistes sur scène pour chanter ‘Bésame mucho’, sous le regard de la fondatrice de Starlite Catalana Occidente, Sandra García-Sanjuán, qui était montée sur scène pour les divertir avec des fleurs. « Bésame mucho » a été suivi de chansons telles que « Calle el lipio » et « El día que me quiero », chanté par Plácido Domingo et Saioa Hernández ou « Del cabello más subutil », interprété par Plácido Domingo seul.

LA BROCHE FINALE DU SPECTACLE

Cependant, la touche finale du spectacle a été l’hymne espagnol écrit par Marta Sánchez et chanté en duo par elle avec le baryton et extenor Plácido Domingo. “C’est un acte de générosité. Maître, merci beaucoup“, a déclaré Marta Sánchez, visiblement émue, tandis que le public les a remerciés pour l’expérience unique avec une ovation intense.

