Plácido Domingo reçoit les applaudissements du public à son retour sur scène – El Sol de México

MADRID. Le ténor espagnol Plácido Domingo a reçu les applaudissements et l’ovation du public madrilène lors du concert qu’il a offert hier à l’Auditorium national, qui marque sa réapparition après deux ans d’absence des scènes espagnoles.

Il s’agissait d’un gala de charité intitulé #VocesResponden, promu par le ténor et organisé par la Fondation Excelentia en faveur de la Croix-Rouge et des personnes les plus vulnérables touchées par la pandémie.

Pendant plus de huit minutes, les 1620 participants ont applaudi la présentation du ténor.

Outre des citoyens anonymes, des personnalités du monde culturel et politique ont également souhaité le couvrir, comme la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso ; le directeur général du Teatro Real, Ignacio García Belenguer, ou l’homme d’affaires et fondateur d’El País, Juan Luis Cebrián.

Domingo, qui a également une représentation prévue au festival Starlite à Marbella (Malaga) le 18 août, s’est produit pour la dernière fois à Madrid lors d’un concert gratuit qu’il a offert en juin 2019 à la cathédrale de l’Almudena en commémoration de l’année jubilaire. Mariano.

L’origine de sa retraite de la scène en 2019 et depuis avant la pandémie, non seulement dans sa propre ville, mais dans le monde, était due à des allégations d’abus de collègues professionnels et à l’envoi d’une déclaration ultérieure de sa part qui était comprise comme un présomption des faits.

Puis sont venues les annulations de ses représentations importantes prévues pour 2020, comme celle qui aurait dû avoir lieu au Teatro de la Zarzuela.

Un jour plus tard seulement, le ténor lui-même a décidé de se retirer des représentations de La Traviata qu’il avait programmées au Teatro Real de Madrid et les responsables ont immédiatement confirmé cette annulation.

La spectaculaire Salle Symphonique de l’Auditorium National a été l’espace qui a accueilli le retour dans sa ville sous les notes curieuses de l’air Nemico della patria (Enemigo de la patria, en espagnol) de l’opéra Andrea Chénier, d’Umberto Giordano, culminant avec un autre fermé