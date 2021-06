Plácido Domingo revient au Festival international de Cesky Krumlov – El Sol de México

in

Le baryton espagnol Plácido Domingo sera la vedette de l’ouverture du Festival international de musique de Cesky Krumlov, qui se tiendra dans la ville de Bohême du Sud du 4 au 18 septembre, ont rapporté aujourd’hui des sources de l’organisation.

Lors du gala d’ouverture, le madrilène, qui revient à Krumlov, où il était déjà en 2011, chantera des ouvertures, des airs, des duos et des trios de Verdi, Puccini, Bizet et Massenet.

Il le fera accompagné de la soprano Adriana Kucerová et de la mezzo-soprano Stepánka Pucálková, sous les accords de l’Orchestre symphonique national tchèque, cette fois dirigé par l’Américain Eugene Kohn.

Le concours Cesky Krumlov, organisé en extérieur, est l’un des plus prestigieux du pays d’Europe centrale, avec le Printemps de Prague et le Dvorak Prague. Dans les éditions précédentes, il a eu la présence d’artistes tels que Jonas Kaufmann, Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Elina Garanca, José Cura et Javier Perianes.

Domingo fera ses adieux à l’Opéra de Vienne cet automne lors d’un gala de zarzuela, prévu en novembre, que les organisateurs autrichiens ont qualifié de “soirée espagnole”.

Dans ce programme Staatsoper, il est rappelé que ce genre de théâtre musical espagnol n’a jamais été entendu sur cette scène, donc l’Opéra assure qu’un “cercle sera fermé” qui a commencé lorsque Domingo y a fait ses débuts en 1967 avec “Don Carlo” de Verdi .