Plácido Domingo revient en Espagne un an et demi après sa dernière représentation et sera à Marbella le 18 août

MADRID, 10 mai. (EUROPA PRESS) –

Le ténor espagnol Plácido Domingo reviendra en Espagne avec deux représentations, une le 9 juin à l’Auditorium National de Madrid avec un gala de charité et une autre le 18 août au festival Starlite de Marbella, un an et demi après sa dernière représentation. Scènes espagnoles.

Leur première représentation sera un gala de charité, organisé par la Fondation Excellence en faveur de «Red Cross Responds». Il s’agit de lever des fonds pour un projet créé pour aider les personnes les plus vulnérables touchées par la pandémie. Outre Domingo, María José Siri, Jorge de León, Virginia Tola, Nicholas Brownlee, Marina Monzó et Pablo Sainz Villegas, entre autres, participeront.

«Je suis heureux que ce concert caritatif puisse avoir lieu. Je remercie chaleureusement tous les artistes qui se sont joints et qui continuent de se joindre avec enthousiasme à cette initiative, l’Orchestre classique de Santa Cecilia qui nous accompagnera et la Fondation Excelentia pour avoir rendu cet événement possible. Pour moi, ce sera une grande émotion de chanter à mon peuple », a expliqué le ténor espagnol.

Plus tard, le 18 août, il jouera dans un concert au Starlite Festival de Marbella, une “grande fête musicale en son honneur”, comme détaillé par l’organisation, où Ainhoa ​​Arteta se produira parmi les artistes invités.

La dernière représentation de Plácido Domingo en Espagne a eu lieu en décembre 2019 au Palau de Les Arts de Valence. Ensuite, le ténor a participé à l’opéra «Nabucco», où il a joué le roi qui donne son nom à cette œuvre majestueuse de Giuseppe Verdi.

A cette occasion, les spectateurs ont applaudi l’artiste espagnol, qui a été viré avec le public debout et avec des fleurs. De même, une partie du public a fait sauter, à la fin de la représentation, des papiers en forme de confettis sur lesquels le message pouvait être lu en espagnol et en valencien: «Nabucco. Valence. Décembre 2019. Merci du public, professeur Plácido Domingo. La splendeur de l’art. L’amour de la musique. ‘

Avec ce spectacle, Plácido Domingo a réapparu sur les scènes espagnoles après des accusations de harcèlement sexuel d’une vingtaine de femmes. L’interprète a profité de sa prestation à Valence pour briser le silence autour de cette affaire.

Par la suite, le Conseil d’administration du Palau de Les Arts de Valencia a décidé de changer le nom du Centre pour l’amélioration de l’institution, qui portait jusqu’alors le nom du chanteur et metteur en scène Plácido Domingo, en Centre for Perfection Palau de Les Arts.

En outre, l’INAEM a annulé les représentations programmées de dimanche dans “ Luisa Fernanda ”, du Teatro de la Zarzuela, et le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a déclaré dans une interview à Europa Press à propos d’une future représentation de le ténor espagnol dans les espaces ou montre de l’INAEM que, “lorsque des actes graves sont commis et assumés, cela a des conséquences dans la vie publique et sociale”.

PLÁCIDO DOMINGO: “J’ESPÈRE DE RETOURNER EN ESPAGNE”

De son côté, le ténor espagnol a assuré en août de l’année dernière qu’il avait “l’espoir” de revenir jouer “bientôt” en Espagne et, bien qu’il ait reconnu n’avoir pas encore ouvert de dialogue avec les institutions espagnoles, il a déclaré qu’il souhaite “clarifier personnellement” leur situation avec eux après les accusations de harcèlement sexuel reçues il y a des mois.

«Dans mon cœur, j’espère me produire à nouveau en Espagne prochainement, mais je ne peux pas nier que penser à mon Madrid me remplit de nostalgie et de chagrin en ce moment. En ce moment, il n’y a pas de dialogue permanent avec les institutions, mais évidemment, je voudrais clarifier personnellement ma situation avec eux », a déclaré le chanteur dans une interview à Europa Press.