Plácido Domingo revient sur les scènes espagnoles le 8 janvier au XXIe Gala Gran Solidaria de la Zarzuela de Cáritas

Une douzaine d’artistes participeront au concert, qui se tiendra à l’Auditorium National de Musique de Madrid

MADRID, 3 janvier (EUROPA PRESS) –

Le ténor Plácido Domingo revient sur les scènes espagnoles le samedi 8 janvier prochain à la XXI Gran Solidaria de Zarzuela au profit de Cáritas qui se déroulera à l’Auditorium National de Musique de Madrid. Il s’agit de la deuxième représentation de Domingo ces derniers mois à Madrid après sa participation au Gala de charité en faveur de la Croix-Rouge le 9 juin, organisé par la Fundación Excelentia.

« Je suis ravi de retourner dans mon Madrid natal et bien-aimé, où le public m’a toujours accueilli avec affection et enthousiasme. La cause caritative de cette soirée musicale est très spéciale, car Caritas est proche de tous et aide concrètement les personnes dans le besoin chaque jour, en plus de lutter à travers le monde contre la discrimination et la pauvreté. Je suis doublement excité de soutenir cette admirable Fondation et d’avoir l’opportunité de chanter à nouveau Zarzuela avec tous mes collègues », a déclaré Plácido Domingo dans un communiqué recueilli par Europe. .

En ce sens, le ténor a souligné que la Zarzuela l’accompagne « depuis qu’il était au berceau » et a souligné qu’elle le ramène à ses racines. « Il fait vivre le travail de mes parents et des compositeurs, dont certains j’ai eu la chance de rencontrer », souligne-t-il.

Plácido Domingo est revenu sur les scènes espagnoles en juin de cette année après sa dernière représentation en 2019 à Valence. En 2021, il l’a fait justement à l’Auditorium national, lors d’un gala de charité de la Fondation Excellence en faveur de la Croix-Rouge. Plus tard, en août, il s’est produit au Starlite de Marbella et plus tard en Estrémadure, où il a regretté de ne pas pouvoir se produire avec l’orchestre de la région en raison du refus du conseil d’administration en raison des accusations d’abus sexuels. « S’excuser ne veut pas dire avoir commis des abus », a déclaré le ténor à l’époque.

Le Gala du 8 janvier, qui durera deux heures sans interruption, sera entièrement dédié à la Zarzuela et réunira plus de 200 personnes de manière altruiste, selon ce qu’ont annoncé les promoteurs du concert.

La soirée mettra en vedette les sopranos Carmen Solís et Marina Monzó, les mezzo-sopranos Nancy Fabiola Herrera et Cristina Faús, les ténors Celso Albelo, Jorge de León et Antonio Vázquez, le baryton Carlos Álvarez et les basses Rubén Amoretti et Simón Orfila, soutenus par l’Orchestre Symphonique UCAM sous la direction de Borja Quintas, le Groupe Choral Coslada-Madrid dirigé par Felipe Bel et le ballet Estampas de Zarzuela dirigé par Sofía Martín.

Le programme comprend une partie du meilleur du genre lyrique, comme « El Bateo », « La Leyenda del Beso », « La Tabernera del Puerto », « El Dúo de la Africana », « Los Gavilanes », « La Calesera », « Doña Francisquita », « Luisa Fernanda », « Le dernier romantique », « Los Gerifaltes », « Marina », « La del Soto del Parral », « La Alegría de la Huerta » et « María la O ».

« Au nom de la grande famille Caritas, je tiens à remercier les artistes, organisateurs, sponsors et collaborateurs pour leur engagement envers les personnes qui ont le moins et qui rendront ce geste de solidarité possible. Des actions comme celle-ci nous remplissent de force et d’espoir. dans notre combat pour un monde meilleur pour tous », a affirmé le président de Cáritas, Manuel Bretón.

Le montant collecté ira au travail réalisé par Caritas en faveur des familles les plus vulnérables. De plus, il y a une ligne 0 pour ceux qui sont intéressés, peuvent faire des dons.

LA ZARZUELA, PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Plácido Domingo collabore activement avec ADIPROPE, l’Association pour la diffusion et la promotion du patrimoine mondial de l’Espagne, dont il est ambassadeur honoraire, pour faire en sorte que la Zarzuela soit reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

« Pour moi, promouvoir la Zarzuela à travers le monde, c’est comme faire le tour d’une exposition de peintures pleines de lumière, d’ombres et de couleurs, avec des aperçus de la vie quotidienne de tous les coins de l’Espagne, rendues vivantes grâce à cette musique. C’est un joie de percevoir comment la Zarzuela implique ceux qui l’écoutent alors qu’elle appartient à des cultures si éloignées de la nôtre, et encore plus de penser à l’interpréter à nouveau dans quelques jours sur la terre où elle est née », a souligné Domingo.