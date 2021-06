Plácido Domingo termine son retour en Espagne avec des ovations, des rappels et des cris de “tu es le meilleur”

in

Le ténor avoue avoir fini “très excité” : “Je voulais vraiment être dans mon Madrid”

MADRID, 9 juin (EUROPA PRESS) –

El tenor español Plácido Domingo ha regresado este miércoles 9 de junio a los escenarios españoles con un concierto benéfico en el Auditorio Nacional que ha comenzado con unos aplausos y una ovación atronadora y ha concluido con bises y gritos del público, recordando al artista que es ” le meilleur”.

“C’était un concert unique et je pense que le public s’en souviendra pour toujours. Et moi aussi. Je voulais vraiment chanter dans mon Madrid, mon Madrid”, a déclaré Domingo à la fin du concert, dans les coulisses, dans des déclarations recueillies par Europa. Presse. Le ténor, entouré de plusieurs des artistes du concert, a reconnu avoir “bougé” dans diverses parties du spectacle.

Ses proches ont également partagé cette émotion, reconnaissant que le retour dans la capitale était “un moment tant attendu”. De nombreuses personnes attendaient à la sortie de l’Auditorium pour prendre une photo ou saluer le ténor espagnol.

La dernière représentation de Plácido Domingo en Espagne a eu lieu en décembre 2019 au Palau de Les Arts de Valence, où le ténor a participé à l’opéra ‘Nabucco’. Depuis lors, le ténor n’était revenu sur aucune scène espagnole, avec des représentations annulées entre-temps – les plus marquantes, celles liées au ministère de la Culture – et même des changements de nom de centres comme le Centre de Perfection des Arts lui-même.

Pour ce retour, Domingo avait préparé un gala de charité, organisé par la Fondation Excellence en faveur de « Red Cross Responds », au cours duquel il a été entouré de quelques amis et artistes de premier plan. A 19h30, ponctuellement, le prélude de la ‘Carmen’ de Bizet a préparé l’ambiance à l’émergence du ‘maestro’.

La première pièce choisie pour le répertoire était ‘Nemico della patria’, de l’opéra ‘Andrea Chénier’, avec une musique d’Umberto Giordano. Domingo est apparu sur scène dans ce qui a été le premier des applaudissements de ceux qui devraient venir la nuit.

Les personnes présentes – une capacité totale de 1620 personnes, le maximum autorisé pour l’Auditorium dans la situation sanitaire actuelle – se sont levées avec l’apparition de Domingo et entre ‘live’ et ‘bravos’ elles lui ont fait une standing ovation. minutes. “Tu es le plus grand”, ont-ils crié au ténor avant de commencer, qui a reçu ces expressions d’affection visiblement émues.

Par la suite, il y a eu des interventions en solo d’artistes comme María José Siri (beaucoup d’applaudissements aussi pour son Adriana Lecouvreur) ou Virginia Tola, qui ont fait jouer les voix féminines sans entracte et durant plus de deux heures, dans un Auditorium National plein selon la capacité autorisée pour des raisons de santé.

Plácido Domingo est de retour avec le deuxième acte de ‘La Traviata’, le rôle de ‘Madamigella Valery?’ –une scène jouée de nombreuses fois par le ténor–, en l’occurrence accompagné de Siri elle-même. Une pièce de Donizetti (avec ‘il cavaliere’ de son opéra comique ‘Don Pasquale’, interprété par Marina Monzò) a servi de prélude au moment de Verdi au concert.

‘TU ES LE MEILLEUR’

Un ‘Simon Boccanegra’ –l’un des derniers rôles de Domingo au Metropolitan de New York– avec Nicholas Brownlee ou un air de Leonora dans ‘La forza del Destino’ qui ont également fait monter le public grâce à l’interprétation d’Ainhoa ​​Arteta se sont poursuivis avec le récital.

Jorge de León et Pablo Sáinz de Villegas ont mis le contrepoint dans les numéros finaux, où les applaudissements des castagnettes de Lucero Tena ont également retenti. Tout cela, avant la zarzuela du ‘Dúo de la Africana’, avec Virginia Tola en ‘La Antonelli’ et Domingo en Giuseppini, qui ont fait lever le public de l’Auditorium National.

Il semblait que cela allait se terminer comme prévu, mais ensuite les « acclamations » ont commencé à résonner et les applaudissements nourris, accompagnés de phrases retentissantes telles que « vous êtes le meilleur de l’histoire ». Domingo, qui a demandé à ses compagnons de l’accompagner sur scène, a à peine pu articuler un remerciement émouvant.

‘EMBRASSE-MOI BEAUCOUP’

‘La morena de mi copla’ (le paso doble de Julio Romero de Torres), ‘La viuda joyful’ avec danse inclus avec Ainhoa ​​​​Arteta, le ‘Non ti scordar di me’ avec diverses voix et, surtout, le puits -connu un ‘ Bésame mucho ‘qui a mis le public sur ses pieds et a accompagné le spectacle à plusieurs reprises avec des palmes, ils ont mis la touche finale à la nuit.

Avant le début du concert, il y a eu également une forte ovation et des applaudissements à la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, qui a assisté à ce rendez-vous musical à l’Auditorium national et qui a également félicité le ténor pour son retour, tels et comme Europa Press a appris de sources proches de l’artiste. D’autres visages bien connus ont été ceux du directeur général du Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ou du directeur artistique du Teatro de la Zarzuela.

