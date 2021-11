Plaeto signe Rahul Dravid comme ambassadeur de la marque

La campagne a été développée par People Design and Communication, basée à Bangalore

Plaeto, une marque de chaussures pour enfants, a choisi Rahul Dravid comme ambassadeur et mentor de sa marque. La marque a annoncé le partenariat ainsi qu’une campagne mettant en vedette Dravid. La campagne a été développée par People Design and Communication, basée à Bangalore, en partenariat avec l’équipe Plaeto. La campagne vidéo sera promue sur les réseaux sociaux de la marque et sera mise en ligne le 14 novembre.

« Quand une légende du sport comme Dravid croit en votre mission et en votre vision, c’est un grand booster de confiance. Sa passion pour soutenir les enfants et cultiver une culture du jeu nous a énormément aidés au cours des derniers mois. Plaeto est le résultat d’une R&D approfondie pour répondre aux besoins uniques des enfants indiens », a déclaré Ravi Kallayil, PDG et co-fondateur de Plaeto.

« Notre équipe produit aux États-Unis ainsi que l’équipe principale de Bengaluru sont reconnaissantes à Dravid de nous avoir fourni des informations précieuses sur l’importance de la santé des pieds, ses expériences personnelles sur les chaussures et les changements qui pourraient rendre le produit encore meilleur. Outre la riche expérience qu’il apporte à la table, il est également un excellent mentor, qui défend activement les efforts des autres », a ajouté Kallayil.

Plaeto, fondée par Ravi Kallayil, Sara Kilgore et Pavan Kareti, en mars 2020, prétend développer des « chaussures pour la croissance des pieds » axées sur la santé des pieds, conçues spécifiquement pour les enfants indiens. Les chaussures Plaeto ont une empreinte carbone 50 % inférieure à celle d’une chaussure de sport moyenne, a-t-elle affirmé dans un communiqué. Plaeto prévoit d’étendre ses opérations aux marchés mondiaux, tels que l’Afrique, où l’accessibilité à de bonnes chaussures est un défi, ajoute le communiqué. Il souhaite également propager l’idée d’une durabilité accessible aux marchés développés, tels que l’Europe et les États-Unis.

