Plaidoyer Daiichi : SC demande une réponse des anciens promoteurs de Ranbaxy

Lundi, la Cour suprême a demandé une réponse des anciens promoteurs de Ranbaxy, Malvinder et Shivinder Singh, et d’autres à un appel du major pharmaceutique japonais Daiichi Sankyo alléguant que les frères avaient détourné 1 500 crore de roupies via leurs trois douzaines de sociétés écrans, dont Pawan Impex et Sharan Hospitality. .

Un banc dirigé par le juge UU Lalit, tout en émettant un avis aux frères Singh et à d’autres entités liées, a suspendu la procédure d’insolvabilité engagée contre Pawan Impex et Sharan Hospitality, qui seraient liés aux frères et contribuent au détournement de fonds. Il a posté l’affaire pour une nouvelle audience le 31 janvier.

Contestant l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi autorisant la poursuite de la procédure d’insolvabilité contre les deux sociétés écrans prétendument créées par les frères Singh pour détourner des fonds, l’avocat principal Mukul Rohatgi, représentant Daiichi, a fait valoir qu’en dépit de la suspension de la procédure d’insolvabilité par le tribunal suprême de 23 sociétés liées à les frères, ces derniers ont réussi à mettre les deux cabinets en faillite afin de « faire échec » à la sentence arbitrale. Il souhaitait également que le tribunal suprême gèle les avoirs des deux sociétés.

Il a déclaré que le HC avait commis une erreur en permettant directement à la fraude d’être légitimée par les frères Singh et à leurs tiers saisis d’obtenir une table rase sans avoir à la compenser.

« Le HC n’a enregistré aucune garantie pour le titulaire du décret légal (Daiichi) qui s’est vu systématiquement refuser sa réclamation légitime par les débiteurs judiciaires (Singhs) et leur réseau de sociétés et de saisies-arrêts … l’ordonnance attaquée sanctionnait la fraude à effacer par voie de procédure statutaire nonobstant le statut de la procédure devant la CS », indique la pétition.

Déclarant que la procédure d’insolvabilité semble « non seulement collusoire mais aussi de mauvaise foi », Daiichi a déclaré que le HC aurait dû apprécier que le CIRP « n’est qu’un simple masque pour garder cet actif tangible hors de sa portée ». Le HC s’est trompé en analysant le statut de Pawan Impex et en quoi il fait partie d’un énorme réseau d’entreprises interconnectées, a commandé et utilisé régulièrement les frères Singh et des entités apparentées pour siphonner de l’argent, a-t-il déclaré.

Daiichi Sankyo poursuit l’exécution d’une sentence arbitrale de 3 500 crores de roupies contre les frères Singh, prononcée par un tribunal de Singapour pour avoir dissimulé des informations concernant des actes répréhensibles aux laboratoires Ranbaxy lors de sa vente pour 4,6 milliards de dollars en 2008. Jusqu’à présent, Daiichi a pu récupérer seulement 50 crore, malgré le fait d’avoir engagé une procédure d’exécution il y a plus de quatre ans.

Alors que la Cour suprême avait réservé en avril son jugement sur la question, y compris les procédures pour outrage engagées contre les frères Singh, elle avait imposé en décembre 2018 le statu quo sur la participation dans Fortis Healthcare, bloquant ainsi la vente de la participation dans Fortis Healthcare à la société malaisienne. IHH Santé.

En novembre 2019, la Cour suprême avait déclaré les frères Singh coupables d’outrage pour avoir violé ses ordonnances antérieures qui les empêchaient de céder leurs actions dans Fortis Healthcare. Cependant, cela leur a donné une chance de plus de se purger du mépris si chacun d’eux déposait 1 170,95 crore de Rs. Les deux frères sont incarcérés dans la prison de Tihar dans l’affaire déposée par Religare FinVest, une branche de Religare Enterprises, pour avoir prétendument causé une perte injustifiée d’une valeur de 2 397 crores.

