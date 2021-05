Plaidoyer devant la Cour suprême pour faire partie du fonds PM CARES dans une affaire sur la gestion de Covid-19

Dans sa candidature, l’activiste Saket Gokhle a déclaré au CS que le fonds PM CARES, promu par le Premier ministre lui-même, est une «partie prenante importante» dans l’achat et le financement de fournitures et de services essentiels pour la pandémie de Covid-19 depuis l’année dernière, devrait donc être fait un défendeur dans l’affaire.

Un plaidoyer a été déposé devant la Cour suprême (SC) visant à faire financer le PM CARES en tant que partie dans l’affaire suo moto liée à la pandémie Covid-19.

Il a déclaré que le fonds PM CARES, en tant que partie prenante non gouvernementale, a été étroitement impliqué dans la distribution et l’approvisionnement des produits essentiels pendant une pandémie. «Il est important que le fonds PM CARES rende disponible toutes les informations au SC sur les différentes allocations qu’il a faites pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et comment il a suivi l’avancement des projets auxquels des allocations monétaires ont été faites», a-t-il ajouté.

Le fonds PM CARES annoncé en mai de l’année dernière avait alloué 3000 crore Rs pour Covid-19, dont 2000 crore Rs seront affectés à l’achat de ventilateurs, 1000 crore Rs seront utilisés pour les soins des travailleurs migrants et 100 crore Rs seront donnés pour soutenir le développement de vaccins, a déclaré l’application, ajoutant qu’elle avait alloué 201,58 crores de Rs pour l’installation de 162 usines de production d’oxygène médical par adsorption à pression variable dans les établissements de santé publique du pays.

«Cependant, dans les procédures devant la Haute Cour de Delhi et les reportages des médias, il y a eu des rapports contradictoires sur le nombre de ces usines qui ont été installées et étaient opérationnelles», a affirmé Gokhale.

Alors que le Centre a déclaré qu’aucun argent n’avait été alloué ou dépensé par lui pour le développement du vaccin Covid-19, et qu’il n’avait donc aucun contrôle sur la détermination du prix des vaccins, le «fonds PM CARES lui-même a déclaré une allocation de Rs 100 crore pour le vaccin développement et il n’est pas clair si des fonds supplémentaires ont été alloués aux mêmes fins pour lesquelles les informations n’ont pas été rendues disponibles dans le domaine public », a déclaré le plaidoyer.

«Le fonds PM CARES est une entité indépendante et distincte de l’Union indienne qui a collecté et déboursé des fonds pour plusieurs activités liées à Covid-19, notamment pour le développement de vaccins. Le fonds PM CARES n’a pas déclaré ses comptes et a rejeté les enquêtes de RTI à ce sujet car il ne s’agit pas d’une autorité publique », a déclaré le plaidoyer.

