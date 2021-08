Plaidoyer humanitaire de George Harrison au monde

George Harrison a fait l’œuvre de sa vie pour élever la conscience, dans tous les sens du terme. En 1971, il a réussi l’extraordinaire combinaison de la collecte de fonds pour une situation humanitaire désespérée en Asie du Sud et de la création d’un record à ce sujet.

Probablement peu de programmeurs de radio ou d’acheteurs de disques connaissaient bien l’ancien Pakistan oriental jusqu’à ce que Harrison utilise son influence pour faire connaître la situation critique du pays. Il avait été profondément ému lorsque son ami Ravi Shankar a attiré son attention sur la catastrophe humaine dans laquelle des millions de réfugiés du pays mouraient de faim, à cause des effets du cyclone Bhola de 1970 et de la guerre de libération.

Fin juillet 1971, Harrison sort le “Bangla Desh” single sur Apple (le nom du pays est maintenant généralement orthographié en un seul mot, mais apparaît en deux sur le disque et dans la publicité ultérieure). Ainsi, il a porté cette crise humanitaire à l’attention du monde comme seul un ancien de renommée mondiale Beatles pouvait. Le jour de la sortie du disque, George et Ravi ont tenu une conférence de presse pour annoncer leurs plans de concerts ambitieux pour quelques jours seulement.

Les deux Concerts For Bangla Desh ont eu lieu au Madison Square Garden de New York le 1er août, avec Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, Shankar, Mauvais doigt, et plein d’autres. Un public total de 40 000 personnes a contribué à générer environ 250 000 $ pour les secours contre la famine dans le pays, plus de 1,5 million de dollars en termes actuels.

Puis vint le single. Coproduit par George avec Phil Spector, il mettait en vedette Starr et Jim Keltner à la batterie et d’autres anciens comme Billy Preston et Léon Russell. Pour mesurer à quel point la cause était peu connue, Billboard a mal orthographié le titre en tant que “Bengla Desh” lorsqu’il est entré dans le Hot 100 au n ° 67 le 14 août – juste deux places en dessous Paul MccartneyLa première offre solo de et le futur n°1 des États-Unis, « Uncle Albert/Admiral Halsey ».

“Bangla Desh” a fait de bons progrès dans les semaines qui ont suivi, bien que son sommet n ° 23 en septembre – la semaine après que le single de McCartney ait atteint la tête des charts – était légèrement modeste par rapport à son n ° 10 au Royaume-Uni. La chanson a également fait le Top 10 dans une grande partie de l’Europe.

