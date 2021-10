Plaidoyer pour la libération sous caution d’Aryan Khan : le NCB allègue un rôle dans un complot et des achats illégaux ; audience pour continuer demain

Le BCN dans son affidavit a également déclaré qu’Aryan Khan était en contact avec certaines personnes, qui semblent faire partie d’un réseau international de drogue pour l’achat de drogue. (PTI)

Un tribunal des sessions de Mumbai a ajourné aujourd’hui l’audience sur cautionnement d’Aryan Khan, Arbaaz Merchant et Munmun Dhamecha pour demain après la conclusion des arguments de l’avocat de la défense. L’avocat d’Aryan Khan a fait valoir devant le tribunal que le fils de l’acteur n’était pas présent lors de la croisière et que l’allégation de trafic de drogue à son encontre est donc absurde. Amit Desai, représentant Aryan Khan, a affirmé qu’Aryan n’avait pas d’argent liquide et qu’il n’aurait donc pas pu acheter de la drogue pendant la croisière.

Desai a soutenu que le BCN parlait de drogues et d’argent à maintes reprises, mais rien n’a été trouvé en la possession d’Aryan. Il a ajouté que ni charas, ni MD, ni pilules ou espèces n’avaient été saisis à Aryan et que le BCN n’avait saisi que six grammes de charas à Arbaaz.

Il a également qualifié l’aveu d’Aryan d’aveu forcé. « Le BCN dit qu’Aryan Khan a admis qu’il allait consommer les charas présents avec Arbaaz, mais le tribunal sait aussi comment faire admettre les choses », a déclaré Desai.

L’enquête sur le cautionnement intervient quelques jours après qu’Aryan Khan et sept autres accusés ont été envoyés en détention judiciaire tandis que le tribunal a rejeté la demande de garde supplémentaire de NCB.

Le Bureau de contrôle des stupéfiants s’est opposé aujourd’hui à la demande de libération sous caution déposée par Aryan, affirmant que l’enquête a jusqu’à présent révélé son rôle dans le complot, l’achat et la consommation illicites de drogues, une affirmation démentie par Khan.

Le BCN dans son affidavit a également déclaré qu’Aryan Khan était en contact avec certaines personnes, qui semblent faire partie d’un réseau international de drogue pour l’achat de drogue. Le BCN a déclaré qu’il avait mis au jour certains liens internationaux pertinents à Aryan Khan qui indiquent à première vue vers l’achat de drogues illicites.

Le BCN, dans son affidavit, a affirmé qu’Aryan Khan avait l’habitude de se procurer de la contrebande auprès d’Arbaaz Merchant en possession duquel six grammes de Charas ont été récupérés. Il a déclaré que selon les enquêtes, les accusés Aachit Kumar et Shivraj Harijan avaient fourni du Charas à Aryan Khan et Arbaaz Merchant.

« Même si de certains des accusés il n’y a pas de récupération ou moins de récupération de contrebande, la participation par des actes de ces personnes, qui ont agi de concert, le complot constitue la base de l’enquête », a déclaré le BCN.

Le BCN a également soutenu qu’Aryan Khan occupe une position influente dans la société et qu’il peut falsifier des preuves et influencer d’autres témoins. Il a également soutenu qu’il existe une possibilité que Khan fuit la justice.

Aryan Khan a été arrêté le 3 octobre à la suite d’un raid sur le bateau de croisière à destination de Goa et est actuellement en détention judiciaire. Il est incarcéré à la prison d’Arthur Road à Mumbai. Il s’est adressé au tribunal spécial pour demander une libération sous caution après qu’un tribunal d’instance ait rejeté la même demande la semaine dernière. Jusqu’à présent, 20 personnes ont été arrêtées dans cette affaire.

