Plaidoyer pour la libération sous caution d’Aryan Khan: le tribunal réserve l’ordonnance pour que le fils de l’acteur reste dans la prison d’Arthur Road le 20 octobre

Apparaissant pour le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC), le solliciteur général supplémentaire Anil Singh a fait valoir devant le tribunal que les preuves montraient que Khan était un consommateur régulier de contrebande.

Aryan Khan devra passer au moins six jours de plus en détention judiciaire (dans la prison d’Arthur Road) car le tribunal d’audience spéciale saisi de sa demande de libération sous caution a réservé son ordonnance jusqu’au 20 octobre dans le plaidoyer de libération sous caution du fils de l’acteur qui a été arrêté dans une affaire de drogue. buste à bord d’un bateau de croisière au large de la côte de Mumbai. Sessions supplémentaires Le juge VV Patil devrait prononcer l’ordonnance le 20 octobre.

Le deuxième jour de l’audience d’aujourd’hui, l’avocat de la défense et le BCN ont poursuivi leurs arguments. Apparaissant pour le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC), le solliciteur général supplémentaire Anil Singh a fait valoir devant le tribunal que les preuves montraient que Khan était un consommateur régulier de contrebande au cours des dernières années. Singh a également souligné que le panchnama signé par le demandeur établit qu’il était en position consciente de contrebande car il admet que c’était avec son ami et que c’était pour la consommation de tous les deux.

L’ASG a également justifié l’invocation de l’article 37 de la loi de 1985 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS) contre Khan et d’autres accusés, a rapporté Bar and Bench. En vertu de l’article 37, les infractions ne peuvent faire l’objet d’une caution et sont connaissables. Singh a soutenu qu’il s’agissait d’un cas de complot. « Dans un cas, s’il y a 15 à 20 personnes impliquées et qu’il s’agit d’un cas de complot et de possession avec un accusé, alors 37 entrent en jeu. Ensuite, une condition stricte contre l’octroi de la libération sous caution s’appliquera », a-t-il déclaré.

L’avocat principal Amit Desai, représentant Aryan Khan, a déclaré que la déclaration faite par Khan selon laquelle il avait consommé de la drogue avait été retirée et que son téléphone portable n’avait pas été remis volontairement mais saisi sans qu’une note de saisie ne soit déposée. Réagissant à l’allégation du BCN concernant le trafic international de drogue sur la base des discussions WhatsApp d’Aryan Khan, Desai a fait valoir que la langue des discussions peut sembler différente de ce qui devrait être dans un tribunal. « Ces conversations peuvent éveiller les soupçons, comme il se doit. Mais ce qu’il est important de garder à l’esprit, c’est que ce garçon n’est pas impliqué dans une quelconque conversation sur le trafic de drogue ou le trafic de drogue interne », a-t-il déclaré.

Exhortant le tribunal à accorder une caution, Desai a fait valoir pour Khan qu’il y avait une rave party et que rien n’a été trouvé en possession d’Aryan Khan et qu’il n’y avait aucun message sur son téléphone à propos de la rave party. Hier, Desai avait affirmé que Khan n’était même pas sur le bateau de croisière au moment du raid et qu’aucune substance interdite n’avait été récupérée de lui.

