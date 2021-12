Le ministère de l’Intérieur a confirmé que lundi, 82 personnes sur trois bateaux ont été secourues ou interceptées, tandis que les Français ont arrêté 86 migrants sur quatre bateaux. Cela faisait suite à plus de 1 000 personnes qui tentaient de traverser depuis la France pendant quatre jours, y compris le week-end dernier.

Plus de 27 000 personnes ont navigué vers le Royaume-Uni depuis la France dans de petits bateaux cette année.

Tom Pursglove, ministre de la Justice et de la Lutte contre l’immigration illégale, a déclaré : « Le projet de loi sur la nationalité et les frontières… fera une infraction pénale d’arriver sciemment au Royaume-Uni illégalement, et introduira des peines d’emprisonnement à perpétuité pour ceux qui facilitent l’entrée illégale dans le pays.