Plaidoyer profond pour la libération sous caution de Sidhu: le tribunal prononcera son verdict le 26 avril

La police de Delhi a soutenu que si Deep Sidhu est libéré sous caution, il peut altérer les preuves et aider d’autres accusés qui sont toujours en fuite. (Photo: Deep Sidhu / Fb)

Un tribunal de Delhi a aujourd’hui réservé son ordonnance dans le plaidoyer de mise en liberté sous caution déposé au nom de l’acteur Deep Sidhu dans l’affaire des violences du 26 janvier et de l’incident de Red Fort. Le tribunal prononcera le verdict le 26 avril, lundi. L’avocat de Deep Sidhu a soutenu devant le tribunal que Sidhu devrait être libéré sous caution car les deux FIR contre lui contiennent des infractions identiques et il a déjà été libéré sous caution dans le premier FIR. Il a informé que Sidhu avait été arrêté dans un malafide habité quelques heures après avoir été libéré sous caution dans la première FIR. Il a informé que Sidhu était en garde à vue depuis plus de 75 jours et a soutenu que les deux FIR sont liées au même incident et que l’enregistrement du deuxième FIR est un abus de procédure.

L’avocat de Sidhu a déclaré que l’acteur était simplement présent près de Red Fort pendant qu’un drapeau était hissé. Il a dit que soulever des slogans religieux ne pouvait pas être un crime.

Le procureur adjoint Rajiv Kamboj, qui a comparu pour l’État, a déclaré que, bien que le moment de l’arrestation puisse être discutable, il n’y a pas de réponse quant à la raison pour laquelle Sidhu n’a pas approché la Haute Cour pour annuler le deuxième FIR.

Il a soutenu que si Sidhu est libéré sous caution, il peut altérer les preuves et aider d’autres accusés qui sont toujours en fuite.

«Le Fort Rouge est un monument ancien. Ils ont dégradé et détruit. Selon les vidéos, il (Sidhu) a joué un rôle actif. Étant donné que l’affaire est délicate, la mise en liberté sous caution ne devrait pas être accordée », a rapporté Bar & Bench citant Kamboj.

L’avocat de Sidhu a déclaré que la plupart des accusés avaient déjà obtenu une caution dans la première FIR. Sidhu a rejeté l’accusation selon laquelle il avait détruit son téléphone, sa carte SIM et d’autres preuves. Il a dit que tout ce qui était là au téléphone était en possession de la police. Il a dit qu’il avait coopéré à l’enquête.

