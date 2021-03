Plainte antitrust britannique déposée contre Apple par Epic Games

Epic Games a déposé une plainte antitrust au Royaume-Uni contre Apple, bien qu’elle ait perdu une action en justice dans le pays pour le même problème.

Utilisant le genre de langage hyperbolique auquel nous nous attendons maintenant, la plainte d’Epic accuse Apple de « frapper la concurrence » et « d’exercer un pouvoir de monopole » …

Nous avons précédemment décrit le contexte de l’affaire.

Pendant ce temps, Epic a tenté sa chance dans d’autres pays. Le développeur a tenté et échoué de poursuivre en justice au Royaume-Uni, avant de déposer des plaintes antitrust en Australie et dans l’Union européenne.

Bien qu’on lui ait dit qu’elle n’avait pas le droit de poursuivre Apple au Royaume-Uni, la société tente maintenant sa chance avec une plainte antitrust auprès des organismes de surveillance de la concurrence.

L’entreprise a fait cette annonce sur son site Web.

Epic Games a annoncé aujourd’hui que la société avait déposé une plainte auprès de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) à l’appui de son enquête sur le comportement anticoncurrentiel d’Apple. Il s’agit d’une étape importante dans la lutte mondiale continue d’Epic pour des plates-formes numériques plus équitables.

La plainte allègue que le comportement anticoncurrentiel d’Apple et les règles prohibitives régissant la distribution d’applications et le traitement des paiements constituent une violation flagrante de la loi britannique sur la concurrence de 1998. Elle illustre également les pratiques monopolistiques d’Apple, qui interdisent respectivement aux utilisateurs et aux développeurs d’acquérir ou de distribuer des applications via les marchés autres que l’App Store d’Apple, tout en forçant simultanément tout achat intégré à l’application à être traité via le système de paiement d’Apple.

«En maîtrisant la concurrence et en exerçant son pouvoir de monopole sur la distribution des applications et les paiements, Apple prive les consommateurs britanniques du droit de choisir comment et où ils obtiennent leurs applications, tout en enfermant les développeurs dans un marché unique qui permet à Apple de facturer le taux de commission de leur choix, »A déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games. «Ces pratiques néfastes entraînent des coûts artificiellement gonflés pour les consommateurs et étouffent l’innovation chez les développeurs, dont beaucoup sont incapables de rivaliser dans un écosystème numérique truqué contre eux.»