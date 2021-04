Plainte antitrust en Allemagne concernant la transparence du suivi des applications – .

La politique de transparence du suivi des applications d’Apple, qui devrait entrer en vigueur sous peu, a conduit à une plainte antitrust en Allemagne de la part de certaines des plus grandes sociétés de médias, de technologie et de publicité du pays. Il fait suite à une plainte similaire en France le mois dernier.

Les entreprises à l’origine de la plainte affirment que les développeurs d’applications pourraient voir leurs revenus publicitaires baisser de 60% et affirment également que les consommateurs paieront plus pour les applications …

Le Financial Times rapporte:

Neuf associations industrielles, représentant des entreprises, dont Facebook et Axel Springer, le propriétaire de Bild, Die Welt et Insider, ont déposé une plainte lundi auprès du régulateur allemand de la concurrence. […]

Un groupe des plus grandes sociétés de médias, de technologie et de publicité d’Allemagne a accusé Apple d’abus antitrust en introduisant des modifications dans les paramètres de confidentialité des iPhones qui, selon eux, nuiront au marché des publicités.

Les entreprises affirment que cela coûtera de l’argent aux consommateurs car moins d’applications gratuites financées par la publicité seront disponibles.

La plainte fait également la prétention risible que les consommateurs seront également lésés parce que le manque d’annonces personnalisées signifie qu’ils devront passer plus de temps à rechercher des produits qui les intéressent!

Apple a toujours déclaré qu’il s’agissait d’un problème de confidentialité et qu’il s’agissait de donner aux consommateurs le choix de la manière dont leurs données sont utilisées.

Avec iOS 14, nous donnons aux utilisateurs le choix d’autoriser ou non les applications à les suivre en reliant leurs informations à des données de tiers à des fins de publicité ou en partageant leurs informations avec des courtiers en données. Ces règles s’appliquent de la même manière à tous les développeurs – y compris Apple – et nous avons reçu un soutien solide de la part des régulateurs et des défenseurs de la vie privée pour cette nouvelle fonctionnalité.