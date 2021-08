Plainte de la police contre la fiducie du temple Ram, Ayodhya Mahant allègue une fraude dans l’achat de terres

in

Dans une déclaration vidéo aux journalistes, Mahant Dharam Das a demandé le limogeage immédiat du membre de confiance Champat Rai.

Mahant Dharam Das du Nirvani Akhada à Ayodhya a déposé une plainte auprès de la police contre des membres du Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust et un député du BJP, alléguant une fraude dans l’achat de terres du gouvernement.

Das a accusé les membres du trust de « trahir » les gens et les fidèles de Ram « en commettant une fraude » lors de l’achat de terres pour le temple, et a allégué que les dons avaient été détournés.

Dans une déclaration vidéo aux journalistes, il a également demandé le limogeage immédiat du membre de confiance Champat Rai et a exigé que les chefs religieux d’Ayodhya se voient confier la responsabilité de gérer le sanctuaire, soulignant que le gouvernement devrait diriger le pays et non le temple.

Dans sa plainte contre le Trust au poste de police de Ram Janmabhoomi, Das a allégué que Deep Narayan Upadhyay avait acheté un terrain de 676 mètres carrés à Mahant Devendra Prasadacharya en février pour Rs 20 lakh, qui a ensuite été vendu au temple Trust pour Rs 2,5 crore. Le taux de rotation du terrain est d’environ Rs 35 lakhs, a-t-il déclaré.

Il a nommé tous les membres et membres du bureau du Trust, y compris le secrétaire général Champat Rai et le membre Anil Mishra, le neveu du maire d’Ayodhya Deep Narayan, Rajkumar Das de Ram Ballabhakunj et le sous-registraire SB Singh. La police a déclaré avoir reçu une plainte mais n’a pas encore enregistré de FIR.

Le mois dernier, le Trust a été clair sur les allégations et a déclaré qu’aucune irrégularité n’avait été trouvée par une “équipe d’experts qui a examiné tous les documents liés aux transactions foncières”.

Cependant, le responsable du bureau de confiance ici, Prakash Gupta, a déclaré que si la terre nazul (du gouvernement) était impliquée dans l’accord, Das aurait dû se plaindre auprès des représentants du gouvernement. Quel est le sens d’aller à la police, a-t-il dit, dénigrant les allégations de corruption et ajoutant qu’ils avaient acheté le terrain et payé le montant.

Auparavant, une plainte avait été déposée contre la fiducie qui alléguait que le terrain avait été acheté à un taux plus élevé. Cependant, plus tard, les membres du Trust ont donné un bon coup au comité d’achat des terres.

