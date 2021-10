Plainte pour meurtre déposée contre Robert Durst dans la mort de Kathie Durst

Près de 40 ans après la disparition sans laisser de trace d’une femme new-yorkaise, un enquêteur de la police de l’État a déposé une plainte contre son tristement célèbre mari condamné pour meurtre. Robert Durst, 78 ans, est accusé dans la plainte de meurtre au deuxième degré dans la mort de 29 ans Kathleen « Kathie » McCormack Durst, mais il n’a encore fait l’objet d’aucune accusation formelle, car le bureau du procureur du comté de Westchester aurait constitué un grand jury contre lui dans cette affaire.

Dans sa plainte, l’enquêteur Joseph Becerra, qui a témoigné dans le procès de Robert Durst dans le comté de Los Angeles pour le meurtre d’un ami Susan Berman, 55 ans, a écrit que l’héritier immobilier avait assassiné sa femme Kathie Durst le 31 janvier 1982.

« Les allégations de fait ci-dessus sont faites par le plaignant en connaissance de cause directe et sur la base d’informations et de convictions, les sources des informations du plaignant et les motifs de sa conviction étant les dossiers de cette affaire tenus par le bureau du procureur du comté de Westchester, la police de l’État de New York, le bureau du procureur de district de Los Angeles, des conversations avec de nombreux témoins et des observations d’entretiens enregistrés et de témoignages judiciaires de l’accusé dans le cadre de procédures connexes », a écrit Becerra.

Becerra a soutenu que Durst avait tué sa femme à ou près de leur chalet à Lewisboro, New York.

Le New York Times a d’abord signalé la plainte.

« Le bureau du procureur du comté de Westchester peut confirmer qu’une plainte accusant Robert Durst du meurtre de Kathleen Durst a été déposée devant le tribunal municipal de Lewisboro le 19 octobre 2021 », a déclaré le directeur des communications. Jess Vecchiarelli a déclaré Law&Crime dans un e-mail. « Nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Kathie Durst a été déclarée légalement morte en 2017.

Durst aurait été placé sous ventilateur en raison de COVID-19 la semaine dernière peu de temps après avoir été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour le meurtre de Susan Berman. Les procureurs ont déclaré qu’il avait abattu Berman à la manière d’une exécution à son domicile de Benedict Canyon, en Californie, en 2000. Il voulait l’empêcher de parler aux autorités du comté de Westchester, qui avaient rouvert leur enquête sur la disparition de Kathie Durst. Les jurés ont convenu que Durst avait tué Berman parce qu’elle était témoin d’un crime.

Après avoir tué Berman, Robert Durst s’est enfui au Texas, où il s’est fait passer pour une femme muette et a tué son voisin Morris noir, 71. Il a été acquitté du meurtre, mais les jurés l’ont déclaré coupable d’avoir démembré le corps de la victime. Les procureurs du comté de Los Angeles ont déclaré que chacun des meurtres de cette traînée de sang de plusieurs décennies a conduit au suivant.

[Screenshot via Law&Crime Network]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]