Plaintes contre des acteurs du e-commerce en cours d’examen : gouvernement

Vendredi, a déclaré le ministre, afin de renforcer davantage le cadre réglementaire pour la prévention des pratiques commerciales déloyales dans le commerce électronique, le gouvernement a sollicité des suggestions sur les modifications proposées aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020.

Le gouvernement a transmis des plaintes contre des acteurs du commerce électronique concernant des remises importantes, des prix d’éviction et l’utilisation abusive de la domination du marché aux agences compétentes pour “un examen et une enquête nécessaires”, a été informé le Parlement vendredi.

Les plaintes ont été reçues de commerçants, de détaillants et d’associations industrielles, a déclaré le ministre d’État au Commerce et à l’Industrie, Som Parkash, dans une réponse écrite au Rajya Sabha.

FE avait précédemment signalé qu’en décembre 2020, le ministère du Commerce et de l’Industrie avait écrit à la Reserve Bank of India et à la direction de l’application des lois pour prendre les « mesures nécessaires » sur les allégations formulées par un organisme de commerçants clés contre Amazon, Flipkart et Walmart concernant le violations de l’IDE et d’autres règles pertinentes. De leur côté, les acteurs du e-commerce ont nié les accusations et affirmé qu’ils respectaient les règles en vigueur.

Dans ses représentations auprès du gouvernement, la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) avait accusé à la fois Amazon et Flipkart, soutenu par Walmart, d’exploiter les failles des règles et de violer fréquemment les politiques d’IDE relatives au commerce électronique en offrant clandestinement des remises par l’intermédiaire de vendeurs sur leurs plateformes, entre autres.

Vendredi, a déclaré le ministre, afin de renforcer davantage le cadre réglementaire pour la prévention des pratiques commerciales déloyales dans le commerce électronique, le gouvernement a sollicité des suggestions sur les modifications proposées aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020.

Des commentaires de nombreuses parties prenantes sur le projet de politique de commerce électronique ont été reçus concernant la définition du commerce électronique, le rôle des entités de marché et les responsabilités des sociétés de commerce électronique, entre autres questions connexes, a-t-il ajouté.

Déjà, le projet de politique sur le commerce électronique en vertu de la loi sur la protection du consommateur a provoqué un malaise considérable chez les commerçants en ligne pour une multitude de changements, dont l’interdiction des «ventes flash spécifiques» par les acteurs du commerce électronique.

Récemment, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré que le gouvernement pourrait émettre des éclaircissements sur sa politique d’investissement direct étranger (IDE) pour le commerce électronique « très prochainement ». Divers rapports ont suggéré que le gouvernement pourrait resserrer les normes d’IDE, ce qui pourrait obliger des acteurs comme Amazon et Flipkart à restructurer leurs liens marketing existants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.