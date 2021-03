Plaintes de gréement et de torsion du bras par TMC alors que le Bengale occidental vote aujourd’hui dans les sondages de phase I

Sondages au Bengale occidental: Soumendu Adhikari a allégué que les électeurs étaient influencés et empêchés de voter à l’isoloir numéro 149.

Plusieurs plaintes de truquage ont été déposées auprès de la Commission électorale dans les deux heures suivant le début du vote de la phase I au Bengale occidental. Suvendu Adhikari, candidat de Nandigram BJP et TMC, a écrit à la Commission électorale pour demander la suspension de Haldia Additional SP Partha Ghosh, Haldia SDPO Barunbaidya et d’autres agents du poste de police de Nandigram pour avoir prétendument aidé des membres du TMC à commettre des fautes professionnelles et des irrégularités lors des élections. Adhikari est également allé à la rencontre des gens de la circonscription. «Nous avons approché la Commission électorale et leur avons demandé de tenir des sondages libres et équitables. Les gens choisiront qui ils veulent. TMC a peur. Nous avons donné le nom d’un Alauddin aux CE. Il a créé des troubles là-bas », a déclaré Soumendu Adhikari, chef du BJP et frère de Suvendu Adhikari.

Soumendu Adhikari a allégué que les électeurs étaient influencés et empêchés de voter à l’isoloir 149.

Candidat du BJP de West Midnapore, Samit Das s’est également plaint que certains travailleurs de TMC tentent de créer une perturbation. «Le vote est en cours dans la ville de Midnapore. Mais, à certains endroits des zones rurales, les travailleurs de TMC tentent de créer une perturbation. Aux kiosques 266 et 267, 7-8 employés de TMC sont entrés dans le kiosque pour influencer les électeurs. Nous nous sommes plaints auprès de la Commission électorale », a déclaré Samit Das.

Plus tôt dans la journée, à East Midnapore, 2 membres du personnel de sécurité ont été blessés lors d’un tir à Satsatmal, dans la circonscription de l’assemblée de Bhagwanpur, avant le vote. Le président du district du BJP, Anup Chakraborty, a affirmé que les personnes associées au TMC tentaient de terroriser les gens dans la région d’Argoal panchayat.

Un véhicule utilisé pour livrer de la nourriture aux enquêteurs de Purulia a également pris feu dans des circonstances mystérieuses la nuit dernière. Le chauffeur est interrogé par les officiels. Dans un autre incident, au moins trois employés de TMC ont été blessés dans une explosion au bureau du parti Muraliganj dans le district de Bankura, plus tôt dans la journée. «Les crétins du TMC fabriquaient des bombes à l’intérieur du bureau du parti. Cela aurait peut-être explosé », a déclaré un habitant.

Pendant ce temps, une délégation de députés du TMC rencontrera le directeur général des élections du Bengale occidental à midi aujourd’hui pour soulever de sérieuses préoccupations.

Le député du Congrès de Trinamool, Derek O’Brien, a déclaré aujourd’hui que son parti conserverait le pouvoir. «TMC va gagner le Bengale. La fille du Bengale vaincra le traître du Bengale dans sa propre cour à Nandigram. Les membres du gang de touristes (les dirigeants du BJP) continueront de faire ce qu’ils font de mieux – essayer de détruire les institutions en Inde », a déclaré O’Brien.

Au Bengale occidental, les élections se déroulent en huit phases pour 294 sièges à l’Assemblée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.