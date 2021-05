Plaintes du concours Eurovision de la chanson 2021 rejetées par la BBC ⋆ .

L’entrée du Royaume-Uni à l’Eurovision a été réalisée par James Newman (Photo: Rex)

La BBC a rejeté les plaintes des téléspectateurs selon lesquelles le concours Eurovision de la chanson est “politique” et un “gaspillage de la redevance”.

Le concours, qui a été diffusé sur la BBC, a eu lieu à Rotterdam la semaine dernière avec une émission réduite après que les organisateurs ont annulé l’événement en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le groupe de rock Måneskin a remporté le trophée pour l’Italie avec la chanson Zitti E Buoni, mais ce fut une nuit décevante pour le Royaume-Uni car le chanteur James Newman n’a pas reçu un seul point pour son entrée Embers.

Le diffuseur a répondu aux plaintes concernant l’événement, affirmant que “l’accusation selon laquelle le vote du concours est “politique” n’a rien de nouveau”.

Il a ajouté dans un communiqué que l’Eurovision est “rentable” compte tenu du nombre de téléspectateurs attirés par la finale le 22 mai.

Un article sur la page de l’Unité des plaintes des dirigeants de la BBC disait: “ Depuis que le concours Eurovision de la chanson a éclaté pour la première fois sur nos écrans de télévision en 1956, le concours a continué d’être un visionnage de base au printemps pour le public de la BBC.

Le concours de cette année a été remporté par l’italien Måneskin et sa chanson Zitti E Buoni (Photo : Backgrid)

« L’accusation selon laquelle le vote du concours est « politique » n’a rien de nouveau. L’Union européenne de radiodiffusion (UER) est fermement engagée à garantir l’équité du Concours Eurovision de la chanson et a mis en place un large éventail de mesures pour garantir cela.

“ L’Eurovision est l’événement non sportif en direct le plus regardé au monde et le concours 2021 a fourni aux téléspectateurs de la BBC plus de huit heures de contenu dans trois émissions. La Grande Finale sur BBC One a attiré en moyenne 7,4 millions de téléspectateurs. C’est extrêmement rentable pour un programme de divertissement populaire aux heures de grande écoute.’

James, quant à lui, a pris le résultat de l’Eurovision dans sa foulée, bien qu’il ait récemment avoué qu’il avait «visualisé» le gain pour le Royaume-Uni avant sa performance.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait prévu d’obtenir des points nuls dans la nuit, le chanteur a répondu qu’il “ne pouvait pas vraiment le dire” car il “était vraiment positif”.

“J’essayais simplement de visualiser la victoire afin de pouvoir mettre une ambiance positive sur tout cela”, a-t-il expliqué.

«Vous ne pouvez pas le dire. En écrivant des chansons et en chantant pour les gens, vous ne pouvez pas garantir que cela va toucher un public.

«Je pense que, pour moi, je voulais juste faire de mon mieux et nous l’avons définitivement fait. Toute mon équipe était tellement incroyable. C’était un si bon moment. Je ne changerais rien pour le monde.

