Plaksha ouvre l’admission pour TLP

Fondée par plus de 60 entrepreneurs technologiques, chefs d’entreprise et entreprises pour créer un nouveau modèle d’enseignement et de recherche technologiques en Inde, l’Université Plaksha a désormais invité les candidatures pour son cours phare, le Technology Leaders Program (TLP). Ce programme de troisième cycle d’un an, entièrement résidentiel, anciennement appelé Tech Leaders Fellowship, regroupe des professeurs d’institutions telles que l’UC Berkeley, l’Université Purdue, Google et IBM, entre autres.

« Deux cohortes de 120 étudiants sont diplômés de ce programme et travaillent en tant que scientifiques des données, chefs de produits et leaders technologiques. Certains étudiants ont choisi la voie de la création de start-up, tandis que d’autres ont poursuivi leurs études dans les meilleures institutions du monde », a déclaré l’Université Plaksha dans un communiqué.

Pour être éligible au TLP, un candidat doit être un jeune diplômé, un professionnel en activité ou un entrepreneur. Les prérequis techniques incluent une compréhension de base de la programmation – une expérience de codage suffisante dans au moins un langage de haut niveau tel que Python/C/C++/R/Java, et une solide compréhension des concepts mathématiques, en particulier dans les domaines des probabilités, des statistiques et du linéaire algèbre.

La date limite pour postuler est le 12 décembre 2021.

