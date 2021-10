Plan Apple Music Voice décodé : qu’est-ce que c’est et à qui s’adresse-t-il ?

Apple Play Voice prendra en charge Apple AirPlay.

Le plan Apple Music Voice annoncé par la société basée à Cupertino lors de l’événement Unleashed de lundi a semé la confusion parmi les utilisateurs. Le nouveau forfait Apple Music, moins cher, est un accès par commande vocale uniquement aux 90 millions de chansons du catalogue Apple Music.

Arrivé plus tard cette année, Apple Music Voice peut tout lire – chansons individuelles, albums complets, listes de lecture Apple. La mise en garde est qu’il est contrôlé par la voix et que la musique devrait être lue via un appareil compatible Siri, tel que des AirPods, un iPhone ou le HomePod Mini.

Cependant, les morceaux déjà achetés ou stockés sur iTunes peuvent toujours être lus avec l’application Apple Music et contrôlés vocalement comme auparavant. Payer pour le nouveau service ne fait qu’ajouter l’accès au catalogue de streaming d’Apple à un prix inférieur à celui des forfaits individuels ou familiaux.

Lire aussi | Le MacBook Pro 2021 haut de gamme vous coûtera près de 6 lakhs en IndeApple a conçu le service Music Voice pour les auditeurs occasionnels qui ne veulent pas passer de longues heures à organiser leurs listes de lecture préférées mais qui veulent écouter de la musique en déplacement. Le service permettra également l’accès à Apple Radio.

Mis à part l’écart de prix – l’un est disponible pour Rs 49 et l’autre pour Rs 99 par mois – la seule différence significative est l’accès à l’application Musique d’Apple. Le forfait Voice ne permet pas aux utilisateurs d’ouvrir Apple Music et de rechercher des artistes ou des chansons. Au lieu de cela, Siri jouera la chanson que l’auditeur veut.

Il existe également des suggestions basées sur les préférences de l’utilisateur, y compris une lecture de contenu limitée via l’application.

Le plan le moins cher n’active pas non plus les listes de lecture personnelles, ne gère pas la file d’attente de lecture, ne télécharge pas de chansons, ne fait pas défiler les paroles sur iPhone ou iPad ou ne diffuse pas à partir de haut-parleurs tiers. Il ne prendra pas non plus en charge certains formats audio de qualité supérieure, tels que l’audio spatial et sans perte.

Lire aussi | AirPods 3 lancé avec des fonctionnalités de type AirPods Pro ; HomePod Mini obtient de toutes nouvelles couleursRécapitulatif rapide : Apple a maintenant un total de trois plans d’abonnement Apple Music. Il y a Apple Music Voice à Rs 40/mois, Apple Music pour les particuliers à Rs 99/mois et le forfait Apple Music Family avec jusqu’à six comptes pour Rs 149/mois.

