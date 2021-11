Plan Britney Spears, après 13 ans de tutelle terminés

Britney Spears et ses projets maintenant que sa tutelle est terminée | .

L’une des nouvelles qui a le plus ému le monde entier a été lorsque le tutelle que la chanteuse Britnet Spears avait pendant 13 ans enfin terminé, sans aucun doute les plans qu’il a maintenant ont surpris plus que certains et touché d’autres.

Après le prononcé de la sentence, sur la tutelle qui limitait la célèbre chanteuse dans ses activités quotidiennes et même ses souhaits en tant que femme et en tant que mère, elle a aujourd’hui l’entière liberté de faire ce qu’elle veut et quand elle veut.

Le père de l’interprète de « Lucky » Jamie Spears limitait le chanteur à certaines activités, comme il lui était interdit de sortir et d’avoir une vie comme n’importe quelle autre célébrité, sa liberté était limitée aux quatre murs de sa maison.

Cela peut vous intéresser : Noelia fait grandir son empire, connaît ses entreprises à succès

L’un des prochains projets est de se marier, comme vous le savez bien peu de temps avant la fin de sa tutelle. Britney Spears Elle s’est fiancée à son petit ami, ce dont ses fans ont adoré l’idée car elle est apparemment célibataire depuis la fin de sa relation avec le père de ses deux enfants.

Spears était déjà une petite amie avec Saint Asghari depuis cinq ans, il y a quelques semaines, elle s’est fiancée à son petit ami et a décidé d’agrandir sa famille, ce dont ses fans seront sûrement extrêmement excités pour elle.

Britney Spears et ses projets maintenant que sa tutelle est terminée | Britneyspears instagram

Le plan immédiat après votre mariage sera avoir un fils, sûrement pour profiter de ce qu’il n’a pas pu pendant 13 ans avec ses enfants aux côtés de Kevin Federline.

Il y a un jour à travers une publication sur Instagram que la chanteuse a partagée, elle a commenté qu’elle voulait avoir un autre enfant, espérant que cette fois ce serait une jolie fille, accompagnée d’une tendre photo en noir et blanc avec un garçon ou peut-être une fille debout. sur la pointe des pieds à côté de maman.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO DE L’OFFRE.

Dans l’image, vous ne pouvez voir que les pieds des deux, quelque chose que des millions de personnes ont trouvé le plus tendre, sachant que bientôt vous aurez la vie que vous avez attendue depuis si longtemps et que ces treize années ont été vraiment longues.

Actuellement Britney Spears Elle a 39 ans, même si elle pourrait tenter de tomber enceinte avec certains risques, elle y parviendra sans aucun doute, en pouvant à nouveau ressentir la sensation d’un être à l’intérieur de son ventre.

La deuxième option serait de louer un ventre, quelque chose qui éviterait certains problèmes en cas d’avoir ; Sa publication est devenue très populaire, car il a déjà plus d’un demi-million de cœurs rouges dans l’image et aussi plus de 14,8 mille commentaires.

Si vous voulez avoir un bébé, avoir un bébé, vous serez une excellente mère pour une fille. Quel modèle féroce ! », a commenté un fan.