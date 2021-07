Plan BTC de Twitter, Action contre Coinbase, NFT sursouscrits + Plus d’actualités ⋆ Crypto new media

par

L’actualité des adoptions

Twitter Le PDG Jack Dorsey a confirmé aux investisseurs que Bitcoin (BTC) sera une « grande partie » de l’avenir de l’entreprise, car il voit des opportunités d’intégrer la crypto-monnaie dans les produits et services Twitter existants. Il a ajouté que cela pourrait aider l’entreprise à accélérer l’expansion de ses produits, tout en expliquant que BTC est le “meilleur candidat” pour devenir la “monnaie native” d’Internet. Réseau de guichets automatiques BTC Dépôt de Bitcoin a annoncé un partenariat avec un dépanneur canadien Cercle K au Canada et aux États-Unis. Circle K déploiera des guichets automatiques Bitcoin dans “des milliers” de ses magasins, ce qui en fera la première grande chaîne de vente au détail à le faire, ont-ils déclaré.

L’actualité des échanges

Cabinet international de contentieux des actionnaires et des droits des consommateurs Scott+Scott a annoncé avoir déposé un recours collectif en valeurs mobilières contre la plateforme de cryptographie Coinbase mondial, certains de leurs administrateurs et dirigeants, et chacune des sociétés de capital-risque qui ont bénéficié de l’offre directe d’avril 2021 de Coinbase, alléguant des violations de la US Securities Act. Selon la plainte, la déclaration d’enregistrement et le prospectus utilisés pour effectuer l’offre étaient faux et trompeurs, et toute personne ayant acheté ses actions est invitée à contacter le bureau de l’avocat.

Actualités NFT

La vente aux enchères expérimentale de jetons non fongibles (NFT) de l’artiste britannique Damien Hirst a été sursouscrite plus de six fois, par entreprise de services artistiques Heni. Il y a un total de 10 000 peintures NFT disponibles, au prix de 2 000 USD chacune.

L’actualité des CBDC

le Banque centrale du Nigéria (CBN) a annoncé qu’elle lancerait le projet pilote de sa monnaie numérique d’ici le 1er octobre 2021, selon la People’s Gazette. Ils ont ajouté que la banque recherchait une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) depuis 2017.

Actualités DeFi

Réseau de financement décentralisé (DeFi) Acala a annoncé le lancement de Échange de Karura, leur nouvel échange décentralisé (DEX). Le DEX offre la possibilité de lancer une paire de trading en mode « Bootstrap », ce qui permet une brève période de préchauffage pour encourager un pool à atteindre une liquidité adéquate tout en évitant le frontrunning et la manipulation du marché.

Actualités minières

Fabricant de matériel de minage de crypto Bitmain a annoncé un partenariat avec l’opérateur de centre de données ENEGIX pour héberger Antminer S19 Pro dans leur installation de 180 MW. Ce data center ENEGIX est conçu pour héberger plus de 50 000 plates-formes minières de génération actuelle. Massena, une ville de New York, aux États-Unis, veut imposer un moratoire de 90 jours sur les nouvelles opérations d’extraction de crypto-monnaie pour s’assurer que les bords des routes locales ne sont pas encombrés de remorques et de conteneurs d’expédition chargés d’ordinateurs pour rendre l’endroit “présentable”, selon WWNYTV . Le superviseur de la ville de Massena, Steve O’Shaughnessy, a déclaré que les responsables avaient décidé d’élaborer de nouvelles réglementations pour les mineurs après avoir remarqué des remorques contenant des ordinateurs sur une route principale de la ville, car 1 500 plates-formes seront installées pour extraire des crypto-monnaies.

L’actualité de la blockchain

le Banque centrale de Colombie, Groupe BID, et Banco Davivienda a déclaré avoir lancé le projet pilote de la première obligation blockchain de Colombie. L’obligation sera émise, placée, négociée et réglée sur la technologie blockchain grâce à l’utilisation de contrats intelligents pour le marché des valeurs mobilières colombien.

