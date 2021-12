Plan C expliqué: la date à laquelle encore plus de restrictions Covid pourraient entrer en vigueur | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des documents divulgués montrent que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, est invité à adopter des mesures plus « strictes » avant Noël alors que la menace de la variante Omicron persiste. Les documents soulignaient que si Omicron continuait de doubler à son rythme actuel, il pourrait y avoir un million de cas de coronavirus d’ici la fin décembre, et prévient que de nouvelles mesures seront nécessaires avant Noël.

Le document se lit comme suit : « Le point clé est que dans une gamme de scénarios plausibles, des mesures strictes sont nécessaires au plus tard le 18 décembre 2021 si les temps de doublement restent à 2,5 jours.

« Même si les délais de doublement atteignent environ 5 jours, une action stricte est probablement encore nécessaire en décembre. »

Les restrictions actuelles du Plan B ont introduit des passeports vaccinaux pour les grands sites et les discothèques, ainsi qu’une autre commande de travail à domicile pour l’Angleterre.

De plus, des experts de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont également averti que les restrictions actuelles ne vont pas assez loin.

LIRE LA SUITE: Le choc vaccinal au moment de la JOURNÉE où vous avez pris le vaccin peut avoir un impact sur l’efficacité

Ils ont déclaré que les hospitalisations pourraient être deux fois plus élevées qu’elles ne l’étaient lors du verrouillage de janvier dernier si le niveau actuel de restrictions se maintenait.

Ils sont allés encore plus loin pour avertir que les décès dus à la nouvelle variante pourraient aller de 25 000 à 75 000 au cours des cinq prochains mois.

L’école a déclaré que des mesures supplémentaires devaient être introduites au début de 2022 – presque une image miroir du verrouillage de l’année dernière – telles que la restriction de l’hospitalité et de la mixité sociale.

Le Royaume-Uni enregistre désormais son taux quotidien le plus élevé d’infections de toutes les variantes depuis le verrouillage de janvier plus tôt cette année, avec 58,194 cas signalés vendredi.

La recherche progresse rapidement sur le caractère mortel et transmissible d’Omicron, et il a déjà été prouvé qu’il échappe à l’efficacité du vaccin chez ceux qui n’ont pas reçu trois séries de vaccin contre le coronavirus.

Un rapport récent de l’UKHSA a déclaré que trois séries d’un vaccin contre le coronavirus sont les plus efficaces pour lutter contre la souche.

Le Dr Nick Davies, du Center for the Mathematical Modeling of Infectious Diseases (CMMID), a déclaré que les vaccins de rappel « atténueraient considérablement » l’impact d’Omicron.

Il a déclaré: « Ce sont des estimations précoces, mais elles suggèrent que, dans l’ensemble, Omicron surpasse rapidement delta en évitant les vaccins dans une large mesure.

Dr Davies, il est difficile de prédire le véritable niveau de protection fourni par deux doses d’AstraZeneca et de Pfizer, et a exhorté les gens à obtenir leurs rappels dès que possible.

A NE PAS MANQUER

Pass Covid : comment en obtenir un si vous n’avez pas de smartphone [EXPLAINER]

Le parti No.10 vous dit comment EXACTEMENT les conservateurs dirigent l’économie – COMMENTAIRE [INSIGHT]

Ce que CETTE vidéo dit sur l’arrogance de notre élite politique – COMMENTAIRE [OPINION]