Plan C : « Grosse vague qui vient droit sur nous ! Le Dr Hopkins met en garde contre les restrictions alors que le plan C se profile | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de la UK Health Security Agency, a déclaré au présentateur de la BBC Andrew Marr qu’une « grande vague » d’infections à Covid est imminente. L’expert médical a averti que des restrictions supplémentaires pourraient être nécessaires pour freiner l’augmentation du nombre de nouveaux cas. Elle a ajouté qu’il existait une incertitude quant à la mesure dans laquelle le vaccin Covid préviendrait une maladie grave chez les personnes infectées par la nouvelle variante d’omicron.

Andrew Marr a demandé au conseiller médical en chef du Royaume-Uni qu’il allait assister à une « grande vague » de nouvelles infections à coronavirus.

Le Dr Hopkins a répondu: « Il est donc inévitable que nous assistions à une grande vague d’infections.

« Ce que nous ne savons pas encore clairement sur quoi nous nous assurons essentiellement que les gens sortent et se fassent vacciner, c’est dans quelle mesure cela affectera les hôpitaux.

« Vous aurez vu les résultats de la modélisation, qui montrent que vous savez, dans le meilleur des cas, nous étions assez sévères et causions de nombreuses hospitalisations et décès jusqu’à deux fois plus.

« Et je pense que cela montre l’incertitude que nous avons et cette incertitude est liée à la mesure dans laquelle le vaccin préviendra une maladie grave. Dans quelle mesure l’immunité antérieure préviendra une maladie grave, pas la taille de la vague dans laquelle je pense que nous sommes assez clairs. Ça vient droit sur nous. »

