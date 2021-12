Plan C : Quelles sont les règles Covid et entreront-elles en vigueur ?

Si le plan B ne fonctionne pas pour s’attaquer à Omicron, que se passe-t-il ensuite ? (Photo : .)

Le Plan B fait l’objet de discussions depuis un certain temps – mais quel est ce Plan C dont nous avons entendu des rumeurs ?

Au moment de la rédaction, le gouvernement met actuellement en œuvre le « Plan B » – une série de restrictions Covid-19, y compris une nouvelle ordonnance de « travail à domicile », des masques obligatoires dans les magasins et les espaces publics intérieurs, ainsi que l’utilisation de passeports vaccinaux.

Ces règles s’appliquent toutes à l’Angleterre, et il existe de légères variations en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Depuis quelques jours, il y a aussi des rumeurs d’un ‘Plan C’. Essentiellement, il s’agirait d’un ensemble plus strict de restrictions Covid-19 conçues pour enrayer la propagation de la nouvelle variante Omicron.

Il y a quelques jours à peine, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il pourrait déjà y avoir 10 000 cas au Royaume-Uni – les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) montrant que les cas d’Omicron pourraient dépasser la barre du million d’ici la fin du mois.

Alors, qu’est-ce que le Plan C impliquerait exactement ?

Quelles sont les règles du Plan C ?

Est-ce à quoi pourrait ressembler le Plan C ? (Photo : ./metro.co.uk)

Premièrement, le gouvernement n’a même pas encore confirmé l’existence d’un plan C, de sorte que les règles signalées pourraient changer en fonction du nombre de cas – ou ne jamais voir le jour.

À l’heure actuelle, il semble concentrer ses efforts sur le plan B, le déploiement du booster jab – et écarter la discussion fervente de ses prétendues fêtes de Noël de verrouillage en 2020.

Mais il a été largement rapporté qu’un plan C est à l’étude, ce qui impliquerait des restrictions plus strictes.

Les rapports suggèrent que ceux-ci pourraient inclure :

Enregistrements à l’aide de l’application NHS Covid-19, ramenant la recherche des contacts pour les lieux d’accueil. Utilisation accrue des passeports vaccinaux dans davantage de lieux de divertissement et d’accueil. Auto-isolement pendant 10 jours, si vous avez été en contact étroit avec un cas positif de Covid-19, selon le i. Actuellement, seuls les contacts étroits des cas Omicron doivent s’auto-isoler. Masques obligatoires dans tous les environnements intérieurs, y compris les pubs, les restaurants, les gymnases et peut-être même les salles de classe, à moins que vous ne disposiez d’une véritable exemption. C’est plus que ce qui est requis au-delà de ce qui est actuellement défini dans les règles du masque facial du Plan B.

Quand le Plan C sera-t-il appliqué, si jamais ?

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Il n’y a pas de date fixe en tête pour le Plan C. Encore une fois, ce n’est qu’un scénario potentiel.

Cela dit, il semble que – s’il devait être mis en œuvre – ce serait au début de l’année si les cas d’Omicron devaient augmenter.

S’exprimant devant la Chambre des communes le 8 décembre, M. Javid a déclaré : « [UKHSA] estime que le nombre d’infections est environ 20 fois plus élevé que le nombre de cas confirmés, et donc le nombre actuel d’infections est probablement plus proche de 10 000.

« UKHSA estime également qu’au taux de doublement observé actuellement entre deux jours et demi et trois jours, d’ici la fin de ce mois, les infections pourraient dépasser 1 million. »



PLUS : Un autre verrouillage «ne peut pas être exclu» car les cas d’Omicron doublent tous les trois jours



À SAVOIR : Comment fonctionnent les passeports Covid et où seront-ils utilisés ?

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();