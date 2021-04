Plan Coinbase India: Acquérir des startups, embaucher des “ centaines ” d’employés en 2 ans, déclare le responsable du pays entrant

Pankaj Gupta rejoindra Coinbase le 29 avril et continuera d’être basé à Bengaluru. (Image: .)

Quelques jours après sa cotation directe réussie sur le Nasdaq, l’échange de crypto-monnaie Coinbase a intensifié mercredi ses efforts pour construire son centre technologique en Inde. Le responsable de l’ingénierie sortant de Google Pay pour l’Inde et l’APAC Pankaj Gupta a annoncé son intention d’acquérir des startups et d’embaucher des “ centaines ” d’employés en plus d’annoncer sa nomination à la tête du centre de développement Coinbase India. «Je serai responsable de la direction et de la construction du centre technologique de l’entreprise en Inde à partir de zéro… Plus précisément, le plan est d’embaucher des centaines d’employés à tous les niveaux en ingénierie, gestion de produit, conception UX, recherche et gestion de programme dans le prochain 1 –2 ans pour construire un hub technologique complet en Inde », a déclaré Gupta dans un blog sur medium.com.

La nouvelle recrue dans les mois à venir avec Gupta travaillera sur des défis couvrant une pile technologique moderne complète qui inclurait «des domaines de technologie profonde tels que les chaînes de blocs, l’ingénierie des données, l’infrastructure, l’apprentissage automatique, et plus encore», a-t-il déclaré. Et pour soutenir ce plan, Gupta a déclaré que la société «explorera également les acquisitions et acquisitions de startups». Acquihire est l’acquisition d’une entreprise principalement pour les compétences et l’expertise de ses employés plutôt que pour le produit et la taille de l’entreprise. Gupta avait rejoint Google après l’acquisition de sa toute jeune startup de deep learning Halli Labs en juillet 2017 par le géant de la recherche. Gupta quittera Google fin avril et rejoindra Coinbase le 29 avril. Il restera basé à Bengaluru.

«L’écosystème crypto en Inde obtient définitivement son dû avec l’annonce de Coinbase. Les Indiens ont beaucoup à contribuer à cet écosystème comme dans une influence positive. L’écosystème startup du pays aura une impulsion positive. Le secteur aura de bonnes vibrations et attirera une attention positive de la part des talents et des entrepreneurs. C’est certainement un renforcement de la conviction que nous tenons sur cet espace », a déclaré Ashish Mehta, cofondateur du premier échange de crypto-monnaie B2B en Inde, DigitX, à Financial Express Online.

Dans une note interne à la société, Coinbase EVP de l’ingénierie Manish Gupta, annonçant le développement, a déclaré: «Pankaj est responsable de la constitution de notre équipe à travers l’Inde. Relevant de moi, il commence le 29 avril. Cette annonce est importante car nous pouvons désormais exploiter l’incroyable talent d’ingénieur à travers l’Inde. Sous la direction de Pankaj, nous prévoyons d’investir de manière agressive dans la création d’une équipe technologique en Inde… Pankaj réside à Bangalore, et nous avons l’intention de tirer parti de notre stratégie à distance d’abord et d’embaucher les meilleurs talents de partout au pays. La note a été partagée avec Financial Express Online.

Avec environ 56 millions d’utilisateurs vérifiés, Coinbase installe initialement son bureau physique à Hyderabad alors qu’il se prépare à établir sa présence commerciale en Inde au milieu de l’incertitude réglementaire entourant Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. La société «hébergera certains services informatiques, y compris l’ingénierie, le développement de logiciels et les opérations de support client en Inde» et «bénéficiera de son immense bassin de talents d’ingénierie de classe mondiale», avait annoncé récemment la société.

