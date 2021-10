Plan Covid B: Boris devrait-il introduire de nouvelles restrictions alors que les cas augmentent? VOTER | Royaume-Uni | Nouvelles

Verrouillage: « Le Plan-B serait un cauchemar », déclare Richard Burge

Vendredi, un e-mail portant la mention « Official Sensitive » a été envoyé par la UK Health Security Agency aux dirigeants des mairies et aux directeurs de la santé publique. Dans ce document, un responsable a écrit: « On m’a demandé de sonder l’opinion sur le niveau de soutien pour le déploiement immédiat du Plan d’hiver – Plan B. »

———————

Le document indiquait que le plan B comprendrait l’introduction de passeports vaccinaux dans les boîtes de nuit, les lieux intérieurs bondés et les lieux extérieurs avec plus de 10 000 participants.

Cela introduirait également «l’obligation légale de couvrir le visage dans certains contextes» et conseillerait aux gens de travailler à domicile.

Le responsable a ajouté qu’il faudrait dire au public « clairement et de toute urgence » que le niveau de risque avait augmenté avec « la nécessité de se comporter plus prudemment ».

Les membres du parlement et le public ont exprimé leur choc et leur inquiétude face aux informations divulguées après que les ministres ont réfuté les appels à présenter le plan B dès que possible.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré mercredi qu' »à ce stade » le gouvernement n’introduirait pas ses mesures du plan B.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré dimanche aux téléspectateurs de la BBC : « Pour le moment, les données ne suggèrent pas que nous devrions passer immédiatement au plan B.

« Le Premier ministre vient en fait de dire que nous examinons les données tout le temps, comme vous vous en doutez. »

Le député conservateur Mark Harper, président du Covid Recovery Group, a tweeté : « Cette fuite de note contredit directement les assurances données par les ministres il y a quelques jours seulement. »

Clairement opposé à l’idée de mettre en œuvre de nouvelles restrictions, M. Harper a ajouté : « Si nous fermons l’économie pour gérer les pressions sur le NHS cette année, alors les restrictions deviendront un événement saisonnier chaque année à l’avenir.

« Les ministres doivent prendre le contrôle.

Un document gouvernemental divulgué suggère que Boris pourrait introduire des mesures du plan B très bientôt (Image: .)

Mais les médecins ne sont pas d’accord, arguant que le plan B doit entrer en vigueur alors que les hôpitaux sont débordés.

La British Medical Association (BMA) a accusé le gouvernement d’être « volontairement négligent » pour n’avoir pas encore réimposé des règles telles que les masques obligatoires.

Le président, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré que les médecins peuvent « catégoriquement » dire que « le moment est venu » de commencer le plan B.

Il a souligné que le nombre de cas était comparable à celui de mars, lorsque l’Angleterre était en lock-out, et était « inédit dans des pays européens similaires ».

Il a ajouté : « Il est donc incroyablement préoccupant que [Mr Javid] n’est pas disposé à prendre des mesures immédiates pour sauver des vies et protéger le NHS. »

Souhaitez-vous soutenir une décision visant à introduire des restrictions du plan B avant l’hiver dans l’espoir d’éviter un verrouillage complet ? Votez maintenant.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Les cas montent en flèche avec plus de 50 000 nouvelles infections signalées en une seule journée pour la première fois depuis des mois la semaine dernière.

Les décès de Covid sont actuellement à un taux inférieur par rapport à la même période l’année dernière, au 24 octobre, la moyenne sur sept jours s’élevait à 102 décès par jour, alors que dans la même semaine de 2020, il y avait 140 décès en moyenne par jour – selon aux données JHU CSSE COVID-19.

Le 16 octobre, la moyenne sur sept jours des hospitalisations pour Covid s’élevait à 960 patients par jour. Au cours de la même période en 2020, il y a eu en moyenne 1 032 hospitalisations par jour – selon les données du gouvernement.

Le 17 octobre, Londres, Elmbridge, Essex, Barrow-in-Furness, York, North East Derbyshire, Erewash et Chesterfield sont entrés en « verrouillage local », et le 31 octobre, un verrouillage national de quatre semaines a été annoncé par Boris Johnson, mais les écoles sont restées ouvertes.

Bien que ces chiffres montrent que le Royaume-Uni est dans une position légèrement meilleure que l’année dernière, les cas, les décès et les hospitalisations sont toujours plus élevés que ne l’avaient espéré les ministres.

LIRE LA SUITE: Le plan de passeport vaccinal du SNP «met l’Écosse à genoux»

La campagne de vaccination de rappel du NHS a commencé le 16 septembre, offrant à tous les plus de 50 ans, aux groupes vulnérables et aux travailleurs de première ligne, un rappel s’ils avaient reçu leur deuxième dose il y a plus de six mois.

Hier, 10,6 millions de personnes en Angleterre sont désormais éligibles pour le rappel, mais seulement 5,1 millions l’ont reçu jusqu’à présent, selon John Roberts du Covid-19 Actuaries Response Group.

M. Roberts a déclaré au programme Today de la BBC : « Si vous projetez que [data] vers l’avant, cela va probablement nous amener jusqu’en janvier avant de passer à travers ces groupes de première priorité.

« Au début de la campagne de rappel, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré » nous protégerons les plus vulnérables pendant les mois d’hiver « . Mais au rythme actuel, il faudra bien passer l’hiver avant de traverser ces premiers groupes. «

A NE PAS MANQUER :

SONDAGE Royal : La reine devrait-elle se retirer de ses fonctions publiques ?

Alerte au tsunami à Londres : le naufrage de la Seconde Guerre mondiale est une « bombe à retardement »

Trois adolescents sont morts après qu’une voiture a quitté la route et s’est écrasée contre un arbre

Les écoles ont été blâmées pour le récent pic de cas de Covid (Image: .)

Les ministres de l’opposition ont exhorté le gouvernement à « régler » la vitesse de la campagne de rappel.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré: «Avec une marée montante de la maladie de Covid et des hôpitaux sous une pression écrasante, il n’est pas surprenant que les ministres conservateurs complotent secrètement pour ramener des masques et introduire des passeports vaccinaux.

«Mais que ce soit le plan A, B ou C pour lutter contre cette maladie mortelle, Sajid Javid doit d’urgence réparer la campagne de coups de bégaiement.

« La vaccination devrait être notre mur de défense, mais ce mur s’effondre.

« La complaisance doit être abandonnée, nous avons besoin que la vaccination soit réparée. »

Boris Johnson a juré que le Royaume-Uni n’entrera pas dans un autre verrouillage national (Image: .)

Le Royaume-Uni aura l’un des taux de vaccination de rappel les plus élevés d’Europe, avec 82% des adultes britanniques de tous âges disant oui au vaccin, selon le Forum économique mondial.

Un porte-parole du NHS England a déclaré : « Le NHS a livré plus de trois millions de boosters en moins d’un mois et à un rythme plus rapide qu’en décembre 2020.

« Alors que le NHS continue de distribuer les première et deuxième doses ainsi que de déployer le vaccin dans les écoles, des millions de personnes sont invitées au moins six mois après leur deuxième injection, ce qui est conforme aux directives indépendantes. »

Que pensez-vous du déploiement du rappel de vaccin jusqu’à présent ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici : /newsletter-preference-centre