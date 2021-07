Plan d’aide : les réductions de dépenses des ministères compensant les coûts

Le 30 juin, le ministère des Finances a demandé à 81 ministères/départements/organisations de réduire leurs plans de dépenses pour le T2FY22 d’au moins 5 points de pourcentage (pps) par rapport au niveau de maintien du statu quo de 25 % des dépenses annuelles, compte tenu de pression sur les finances du gouvernement.

Les restrictions de dépenses imposées par le ministère des Finances à plusieurs ministères et départements pour le trimestre de septembre, associées aux dépenses inférieures au statu quo signalées par nombre d’entre eux pour le trimestre de juin, pourraient représenter des économies budgétaires de Rs 1,15 lakh. crore ou à peu près dans la première moitié de l’exercice en cours. Cela compenserait presque entièrement les engagements de dépenses budgétaires supplémentaires pour l’ensemble de l’exercice 22, résultant d’un ensemble de mesures d’allègement annoncées récemment par le gouvernement pour amortir le coup de la deuxième vague de Covid-19.

Diverses agences ont estimé le coût fiscal des récents programmes de secours à Rs 1,2-1,3 lakh crore. Bien entendu, une impulsion donnée aux dépenses d’investissement, une probabilité d’une augmentation progressive même des dépenses de recettes au second semestre et des pertes globales de recettes pourraient encore peser sur l’objectif de déficit public de 6,8 % de l’année. Mais à moins qu’une troisième vague plus sauvage ne frappe le pays et que l’ensemble des plans budgétaires ne se détraque, le déficit budgétaire pourrait ne pas s’élargir beaucoup au-delà du niveau budgété.

Selon des sources officielles, un niveau de dépenses inférieur au budget pourrait également se poursuivre pour de nombreux départements au troisième trimestre.

On apprend que les dépenses de la plupart des départements sont restées à moins de 20 % de BE au premier trimestre contre une limite disponible de 25 %.

Grâce au plafonnement des dépenses à 20% au deuxième trimestre, l’économie cumulée des deux trimestres sera d’environ Rs 1,03 lakh crore ou 10% du BE respectif de Rs 10,35 lakh crore. En plus de cela, les départements exemptés de restrictions de dépenses pourraient également ne dépenser que 25 % au deuxième trimestre, ce qui signifie que ces départements ne peuvent pas reporter leurs économies du premier au deuxième trimestre.

Le niveau des économies variera d’un département à l’autre – cette décision comprimera probablement les dépenses de défense (revenus) de 11 000 crores de roupies, soit environ 10 % des dépenses estimées au cours de la première moitié de l’exercice en cours. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les dépenses seront inférieures de 3 800 crores de Rs ou 20% au premier semestre. Les réductions de dépenses seront de Rs 2 700 crore dans l’enseignement scolaire (moins de 10% par rapport à l’estimation H1). La compression des dépenses pourrait être encore plus prononcée pour les départements tels que le travail, qui n’a dépensé que 1% de son BE de 13 307 crores de Rs, en avril-mai, et n’aurait peut-être pas été en mesure d’utiliser plus de 10% d’ici juin.

Les dépenses totales du Centre sont budgétisées à Rs 34,83 ​​lakh crore (BE) au cours de l’exercice 22, soit environ 0,8 % de moins que le montant réel de l’exercice 21. S’exprimant à l’Indian Express Idea Exchange le 2 juillet, le conseiller économique en chef Krishnamurthy Subramanian a souligné la nécessité d’augmenter les dépenses en capital du gouvernement pour apporter le soutien indispensable à la croissance, tout en affirmant que les transferts inconditionnels qui gonfleraient les dépenses en recettes pourraient ne pas être la meilleure façon de répondre à la détresse des personnes et des entreprises en raison de la pandémie. « Je ne pense pas qu’il devrait y avoir de problème pour nous à atteindre les objectifs de déficit budgétaire pour cette année. L’effort du gouvernement est d’essayer de limiter les dépenses qui ne génèrent pas autant d’avantages pour l’économie, et plutôt de les diriger vers les dépenses en capital », a-t-il déclaré.

Les contrôles des dépenses imposés aux ministères font partie de la re-priorisation des dépenses à la suite de la deuxième vague de la pandémie. Des mesures similaires ont été utilisées en avril-novembre de l’exercice 21, mais les dépenses budgétaires annuelles du Centre au cours de l’année se sont avérées être de Rs 35,11 lakh crore ou 15,4% de plus que BE de Rs 30,42 lakh crore grâce aux dépenses supplémentaires engagées pour donner l’aide aux personnes ainsi que l’apurement d’importants arriérés de subventions alimentaires et d’engrais tout en portant ces articles au-dessus de la ligne.

Alors que les analystes doutent que le Centre atteigne l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 lakh crore, les responsables du ministère des Finances espèrent que l’objectif de recettes fiscales de l’exercice 22 sera dépassé grâce à la relance économique et à une meilleure conformité.

