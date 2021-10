Plan de code d’adresse numérique (DAC) Modi Govt : bientôt, utilisez un code de type Aadhaar comme adresse pour l’eKYC, la taxe foncière, les achats en ligne !

Un code d’adresse numérique sera attribué à chaque adresse.

Code d’adresse numérique (DAC) : Bientôt, vous n’aurez peut-être plus besoin de fournir votre adresse pour réserver une livraison en ligne ou pour payer la taxe foncière. Tout ce dont vous aurez besoin est un code unique de type Aadhaar pour votre adresse. Cela deviendra possible grâce au code d’adresse numérique (DAC) pour chaque adresse dans le pays.

Le ministère des Postes du gouvernement indien est en train de créer le CAD. Le ministère a récemment publié une ébauche de document d’orientation sur son site Web officiel pour recueillir les commentaires et les suggestions de toutes les parties prenantes.

Actuellement, Aadhaar est couramment utilisé comme justificatif de domicile. Mais l’adresse mentionnée sur la carte Aadhaar ne peut pas être authentifiée numériquement. Selon le projet de document d’orientation, la DAC aiderait à authentifier numériquement une adresse.

« Ce qu’il faut, c’est une identité d’adresse unique, liée à des coordonnées géospatiales et utilisable par toutes les parties prenantes. Le Digital Address Code (DAC) est proposé comme solution. Ce serait une entrée qui pourrait être saisie ou capturée à partir d’un code Qr par les applications des fournisseurs de services et serait reconnaissable par des cartes numériques », a déclaré le projet de proposition.

Selon le document d’approche, le CAD doit identifier chaque adresse dans le pays de manière unique et lier l’adresse à ses coordonnées géospatiales représentées numériquement ou alphanumériquement.

« Une adresse comprenant des références à des attributs physiques comme des routes, etc. deviendrait facilement obsolète et ne répondrait donc pas au critère de permanence. Le code d’adresse numérique serait une représentation numérique ou alphanumérique unique des coordonnées géospatiales », indique le document.

Parlant des attributs du DAC, le document d’approche a déclaré: «Le DAC serait lié aux coordonnées géospatiales représentant l’adresse. Les coordonnées à l’entrée ou à la porte de l’adresse représenteraient l’adresse à cette fin.

Cependant, dans le cas d’établissements sensibles, le DAC peut ne pas être délivré ou il peut être lié aux coordonnées d’un « quartier » ou d’une ville.

Le DAC serait unique pour chaque adresse, c’est-à-dire pour chaque unité d’habitation individuelle, bureau ou entreprise. Par exemple, chaque appartement d’un appartement obtiendrait un DAC séparé. Ce code serait permanent pour chaque adresse.

Le CAD proposé serait utile pour l’industrie de la logistique et du commerce électronique et aiderait également à cibler les avantages du secteur social sur le bon bénéficiaire. Selon la proposition, chaque unité d’habitation dans le pays obtiendrait un DAC. Pour cela, il a été proposé d’utiliser l’imagerie satellite avec une résolution de 5 m.

Il y aura un processus de vérification des CED. Tous les DAC vérifiés seraient éligibles pour un service d’authentification d’adresse en ligne.

Avantages du CAD

Le projet de proposition a énuméré certains des avantages suivants du CAD :

– Le CAD proposé serait lié à des coordonnées géospatiales. Cela aidera à fournir une authentification d’adresse en tant que service en ligne.

– Le DAC contribuerait à simplifier le processus de vérification KYC dans les secteurs d’activité tels que la banque, l’assurance, les télécommunications, etc. L’authentification en ligne DAC combinée à l’authentification Aadhaar serait un véritable eKYC numérique », indique le projet de proposition.

– Le DAC peut conduire à une productivité et une qualité de service plus élevées dans les services de livraison, en particulier le commerce électronique. Cela contribuerait également à réduire la fraude dans le commerce électronique.

– Le CAD devrait simplifier l’exécution et la mise en œuvre des programmes gouvernementaux.

– L’adoption du CAD entraînerait une efficacité financière et administrative accrue dans des secteurs tels que la fiscalité foncière, les interventions d’urgence, la gestion des catastrophes, la gestion des élections, la planification et la gestion des infrastructures, les opérations de recensement et le règlement des griefs, selon le projet de proposition.

Le CAD devrait remplir les exigences énoncées concernant One Nation One Address (ONOA) par le groupe de travail des ministres sur la création d’emplois et le développement des compétences en date du 22 octobre 2020.

