Plan de date limite des échanges NBA des Golden State Warriors

Les Golden State Warriors avaient initialement des aspirations au championnat avant cette saison. La malheureuse blessure de Klay Thompson a évidemment mis un terme à ceux-ci. Pourtant, l’organisation voulait déployer un effort respectable en 2020-2021 – d’où l’erreur de 82 millions de dollars qui ajoutait Kelly Oubre Jr.

Avec 38 matchs dans les livres, Golden State a 19-19 ans et occupe un match sur la huitième place de la Conférence Ouest.

Cette semaine, le président des opérations de basket-ball Bob Myers est apparu dans l’émission «Steiny, Guru & Dibs» de 95.7 The Game et a offert un aperçu de ce que le front office pensait à l’approche de la date limite des transactions.

C’était une conversation éclairante.

«C’est l’équilibriste dans la mesure où ce qui a du sens maintenant, mais qui ne nous gêne pas à l’avenir», a-t-il déclaré.

«Que pouvons-nous faire qui peut être bénéfique cette année et l’année prochaine. Nous serons agressifs. Nous regarderons autour de nous. Il y a eu des années où nous avions le meilleur bilan et étions assez calmes à la date limite des échanges. Nous n’avons pas vraiment fait grand-chose ni passé beaucoup d’appels. Je pense que nous serons plus ouverts à passer des appels et à écouter les appels que nous ne l’avons été.

Jusqu’à présent, les Warriors ont été liés à un échange à succès impliquant les Houston Rockets, un échange assez important avec les Chicago Bulls et un autre plus mineur avec les Sacramento Kings.

Y aura-t-il quelque chose entre maintenant et le 25 marse date limite? Le temps nous le dira.

