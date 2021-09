Plan de développement (2021-41): Pune aspire à être la première ville de l’Inde

Le projet de plan prévoit 26 plans d’urbanisme, 10 lignes de métro, deux rocades (123 km et 173 km), 59 projets de logements sociaux, 152,19 km de train à grande vitesse Pune-Nashik, 89,65 km de chemin de fer en croissant, 12 centres logistiques et neuf terminaux routiers, entre autres.

La région métropolitaine de Pune (PMR) se prépare à une mise à niveau majeure. Si le projet de plan de développement (DP) de Rs 73 000 crore proposé pour la PMR est approuvé et mis en œuvre, il pourrait avoir un impact significatif sur la façon dont ses résidents vivent et travaillent. Le projet de PD publié par l’Autorité de développement de la région métropolitaine de Pune (PMRDA) est destiné à guider le développement de la RMP au cours des 20 prochaines années, dans le but d’en faire l’habitat le plus vivable de l’Inde et une destination d’investissement international de premier ordre.

Suhas Diwase, commissaire métropolitain et PDG de la PMRDA, a déclaré que le projet de plan vise à augmenter la qualité de vie et à assurer le développement durable ainsi que la résilience environnementale. Soulignant le développement aléatoire de la région ces dernières années, Diwase affirme que le DP appelle à une croissance intégrée et consolidée, tirée par les cinq objectifs de pratique (mobilité), prudent (croissance économique et de l’emploi), résilient (environnement), efficace (infrastructure ) et autosuffisant (logements et équipements).

Selon lui, la région PMRDA est désormais la troisième plus grande région métropolitaine du pays avec une superficie de 6 914,26 km². La population sous la juridiction de la PMRDA est estimée à 53,70 lakh d’ici 2041. Le DP envisage de créer des villes autosuffisantes, chacune avec un rôle économique unique, qui complètent la Pune Municipal Corporation (PMC) et la Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) . Il propose de consolider le développement urbain dans un rayon de 5 à 10 km autour des PMC, des limites des PCMC et dans les 5 km le long des corridors de transport régionaux.

Il y aurait 18 centres de croissance urbaine reliés les uns aux autres et aux noyaux régionaux (PMC et PCMC) par un système de transport en commun. Il y aurait également huit pôles de croissance rurale. Les centres de croissance urbaine proposés sont : Chakan, Alandi, Wagholi, Loni-Kalbhor, Khadakwasla, Pirangut, Hinjavadi, Talegaon, Malavali, Khed-Rajgurunagar, Shikrapur, Uruli-kanchan, Saswad, Khed, Narsapur, Ranjangaon, Yavad Kedgaon, comprenant villages en tout. Les centres de croissance rurale comprendraient Pabal, Nhavaa, Rahu, Kikavi, Sangarun, Paud, Kale et Kadus.

Le DP assurerait le développement par phases de la région. Le premier des projets serait la liaison métropolitaine PMRDA de 6 124 crores de roupies, sur laquelle une coentreprise Tata-Siemens est prête à commencer les travaux en mode PPP. Un centre d’exposition international serait le prochain projet. Mahalunge-Maan serait le premier projet d’urbanisme modèle de la PMRDA, ayant pour thème une ville de haute technologie s’étendant sur 250 acres. L’acquisition du terrain à cet effet est en cours.

Le projet de plan prévoit 26 plans d’urbanisme, 10 lignes de métro, deux rocades (123 km et 173 km), 59 projets de logements sociaux, 152,19 km de train à grande vitesse Pune-Nashik, 89,65 km de chemin de fer en croissant, 12 centres logistiques et neuf terminaux routiers, entre autres. La PMRDA a tiré parti de la technologie SIG pour préparer le plan de développement.

La PMRDA a invité les citoyens à répondre avec des suggestions et des objections au DP – environ 60 000 d’entre elles avaient été reçues jusqu’au 16 septembre, bien que bon nombre puissent être des objections en double ou communes, dit Diwase. Bien qu’il s’agisse de l’approbation finale du DP une fois cet exercice terminé, l’acquisition, la réservation et le zonage des terres, tels qu’envisagés dans le plan, devraient poser des défis, d’autant plus que les propriétaires fonciers et les agriculteurs ont commencé à faire campagne contre cette décision.

