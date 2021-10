Plan de diversité sur le lieu de travail soutenu par Apple et d’autres géants de la technologie

Des dizaines de géants de la technologie se sont regroupés dans le but de renforcer la diversité sur le lieu de travail dans la Silicon Valley. Les partenaires de l’initiative incluent Apple, Google, Snap et Twitter.

Les entreprises membres de la coalition Catalyze Tech s’engagent chacune à prendre des mesures spécifiques dans le cadre de leurs processus de recrutement et de nomination de fournisseurs.

Bloomberg rapporte :

Un élément clé pour lutter contre les inégalités sur le lieu de travail consiste à commencer jeune, en fournissant des modèles de comportement pertinents.

Bien qu’il y ait toujours des objections selon lesquelles les mesures conçues en faveur des femmes et des groupes minoritaires sont elles-mêmes injustes, cette perspective passe à côté de deux points clés. Premièrement, si nous avons une main-d’œuvre inégale pour commencer, alors nous devons prendre des mesures de diversité en milieu de travail pour rétablir l’équilibre. Cela ne fait que corriger les préjugés historiques (et souvent encore actuels) qui ont facilité l’embauche d’un homme blanc par rapport à une femme noire.

Deuxièmement, le fait d’avoir une main-d’œuvre plus diversifiée est une simple logique commerciale. Si les employés d’une entreprise ne reflètent pas la composition de sa clientèle réelle ou potentielle, il manque probablement des perspectives qui l’aideront à développer des produits et des services qui séduiront davantage de personnes.

Apple a déjà la diversité comme objectif clé, et il y a eu une amélioration notable de la diversité des présentateurs principaux ces derniers temps. Mais travailler avec d’autres entreprises pour développer une approche cohérente sera probablement plus efficace, d’autant plus que les entreprises de la Silicon Valley recrutent souvent des personnes qui travaillent déjà pour un autre géant de la technologie.

Historiquement, l’approche de l’industrie technologique en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) a été dispersée, individuelle et à court terme. Le rapport Action to Catalyze Tech (rapport ACT) appelle à un nouveau paradigme DEI, holistique, collectif et durable. Rendre l’industrie plus inclusive nécessite une réponse systémique à un problème systémique, où les entreprises apportent une approche commerciale à l’inclusion et une approche inclusive aux entreprises. En d’autres termes, la DEI et les stratégies commerciales ne peuvent plus être séparées.