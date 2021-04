Plan de F1 pour réduire le poids et la consommation de carburant en 2025

La Formule 1 prévoit de réduire considérablement la consommation de carburant et le poids des voitures avec l’introduction de la réglementation en 2025.

En février, le sport a annoncé son intention d’introduire une nouvelle génération de groupes motopropulseurs « puissants et émotifs » en 2025.

Cinq objectifs clés ont été énumérés dans la déclaration – durabilité environnementale et pertinence sociale et automobile, carburant entièrement durable, création d’une unité motrice puissante et émotive, réduction significative des coûts et attractivité pour les nouveaux fabricants de groupes moteurs.

Dans la lignée de ces objectifs, Pat Symonds, le directeur technique, a désormais évoqué la volonté de réduire la consommation de carburant d’un tiers sans perdre en performance.

« Nous nous battons pour la masse en Formule 1. Les voitures sont très, très lourdes », a-t-il déclaré. ..

«Vous pourriez dire, dans un tour de qualification, est-il important de transporter 2 kg de carburant au lieu de 7,5 kg de carburant? Ce n’est pas la fin du monde.

«Mais si vous commencez une course avec 100 kg de carburant parce que votre densité énergétique n’est que de moitié, vous avez toujours une voiture lourde. Alors je pense que c’est important.

«Quand j’ai expliqué ce que nous voulions faire avec cette voiture, j’ai dit que si vous allez directement au plus haut niveau, je veux les mêmes performances de la voiture et je veux utiliser les deux tiers du carburant.

«J’ai dit que je voulais la même vitesse, à peu près le même temps au tour, à peu près la même accélération, à peu près la même capacité de freinage et à peu près la même capacité de virage.

Quant à la manière dont le sport atteindra l’objectif, Symonds considère le département aérodynamique et la réduction de la traînée sur les voitures comme la clé.

«Il n’est pas nécessaire d’être ingénieur pour réaliser que l’une des raisons pour lesquelles nous utilisons beaucoup de carburant sur ces voitures est qu’elles sont très traînantes», a-t-il ajouté.

«Donc, la première chose que vous devez faire – à part le fait que vous vous dirigez vers une hybridation beaucoup plus, beaucoup plus comme l’électrification sur la voiture – vous devez en tirer un peu de traînée.

«Il y aura donc certainement une réduction de la traînée. Mais cette réduction de traînée entraîne une réduction de la force d’appui, vous ne pouvez donc pas faire le tour des virages si vite. Cela vous amène à dire que vous devez vraiment avoir une aérodynamique active sur la voiture. »

