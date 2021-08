Plan de gestion des catastrophes et systèmes d’alerte aux tsunamis mis en place pour les îles Andaman et Nicobar, selon le ministère de l’Intérieur

in

La croissance des mangroves de l’île a fait les frais du tsunami

Le Centre a amélioré la défense des îles Andaman et Nicobar contre les catastrophes naturelles et a mis en place un plan d’action pour la gestion des catastrophes. Il s’agit notamment d’un système d’alerte précoce et de communication pour contrer la menace des tsunamis, a déclaré mercredi le ministre d’État aux Affaires intérieures, Nityanand Rai.

Le système comprend également 31 capteurs de mouvement GPS puissants et un accéléromètre, un centre d’opérations d’urgence de l’État, un système de diffusion d’alertes SMS et 13 stations météorologiques automatisées pour atténuer ou atténuer l’impact des catastrophes naturelles dévastatrices, en particulier les tsunamis.

Le tsunami de l’océan Indien de 2004 a été catastrophique pour les îles car la mer a englouti la masse continentale et a dépouillé la côte de l’île de Nicobar de ses arbres. La croissance des mangroves de l’île a été la plus touchée par le tsunami.

Alors que les premiers rapports suggéraient une perte de 60 à 70 % de la couverture de mangrove, une étude de 2018 a révélé que le tsunami avait détruit 97 % de la couverture de mangrove de l’île.

Le Centre a mis en œuvre plusieurs projets pour promouvoir le développement d’avancées technologiques et d’infrastructures dans le territoire de l’Union, a déclaré le ministère de l’Intérieur de l’Union.

Dans une réponse écrite à Rajya Sabha, Rai a déclaré que le projet de câble sous-marin des îles Chennai Andaman Nicobar faisait partie des projets récemment mis en œuvre dans le territoire de l’Union. Le projet, qui a été entièrement mis en service en 2020, a permis de fournir un service haut débit et de télécommunications rapide et plus fiable, donnant un coup de fouet au tourisme, aux activités économiques et à la gouvernance électronique dans les îles.

Rai a ajouté que la connectivité aérienne dans les îles a également reçu un coup de pouce après l’achèvement du développement des infrastructures pour les vols civils depuis l’aéroport de Shibpur. Le gouvernement central a également entrepris plusieurs autres projets de développement d’infrastructures pour promouvoir l’énergie verte dans les îles. Il s’agit notamment de la mise en service d’une centrale solaire à Attam Pahad l’année dernière.

