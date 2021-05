Plan de participation aux bénéfices pour le personnel de SG Analytics

Ce plan aiderait les employés à atteindre la liquidité que le régime d’options sur actions des employés (ESOP) ne pourrait pas, a déclaré Gupta.

SG Analytics, une société de recherche et d’analyse basée à Pune, a annoncé un «Plan de partage des bénéfices», le premier du genre dans son secteur. Tous les employés à temps plein de l’entreprise seront couverts par ce plan. Cela s’ajouterait à la structure de rémunération existante des employés.

Selon Sushant Gupta, fondateur et PDG de SG Analytics, à partir de cette année, nous avons lancé un plan de participation aux bénéfices à l’échelle de l’entreprise dans lequel, sur la base de certains critères, une part des bénéfices de l’entreprise allait être répartie entre tous les employés. Les bénéfices seraient répartis uniformément entre tous les employés, quelle que soit l’ancienneté, ce qui en ferait effectivement propriétaires de l’entreprise, a déclaré Gupta. Ce plan aiderait les employés à atteindre la liquidité que le régime d’options sur actions des employés (ESOP) ne pourrait pas, a déclaré Gupta.

SG Analytics compte 900 employés, 650 employés à plein temps et les consultants restants. La société a son siège à Pune et des bureaux à New York, Seattle, Austin, Londres, Zurich et Hyderabad.

Vineet Agarwal, co-PDG de SG Analytics, a déclaré que la société avait connu une croissance d’environ 30% au cours des exercices 20-21. L’entreprise a mené deux campagnes de recrutement pendant la pandémie et a intégré plus de 200 professionnels en 2020.

