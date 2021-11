Plan de provisions : les banques restent prudentes sur les expositions Vodafone

Par la suite, lorsque des questions ont fait surface sur la capacité de Vodafone Idea à fonctionner comme une entreprise en activité, les banques se demandaient si l’ensemble de l’écosystème soutiendrait trois ou deux acteurs.

Plus d’un mois après que le département des télécommunications a dévoilé un plan d’aide au secteur, comprenant un moratoire sur les cotisations impayées des opérateurs télécoms, les banques restent prudentes quant à leurs expositions à Vodafone Idea. La plupart des prêteurs ont choisi de constituer des provisions de manière proactive pour le compte même s’il reste une exposition standard.

Dans leurs présentations aux investisseurs du T2FY22, certaines banques ont indiqué leur couverture de provision sur le compte Vodafone, sans nommer la société. IDFC First Bank, qui a une exposition de 3 244 crores de roupies à la société, a mis de côté 487 crores de roupies, soit 15% de son exposition totale basée sur des fonds et non basée sur des fonds, à titre de provisions.

De même, Yes Bank a fourni Rs 336 crore, s’élevant à 10% de son exposition à Vodafone. IndusInd Bank aurait également fourni agressivement contre son exposition basée sur les fonds à la société.

La State Bank of India (SBI) a déclaré mercredi que bien qu’il y ait peu de raisons de s’inquiéter en ce qui concerne la société de télécommunications en difficulté, elle n’a pas annulé les dispositions qu’elle avait prises auparavant. Le prêteur ne voit pas la nécessité de nouvelles provisions. Le président du SBI, Dinesh Khara, a déclaré qu’après les annonces faites par le gouvernement, de nombreuses incertitudes ont été levées et que le promoteur a été en mesure d’honorer les dettes liées au compte. « Il n’y a aucune raison pour que nous soyons vraiment inquiets. Ils ont des plans sur lesquels ils travaillent en termes de mobilisation de capitaux, etc., et également d’augmentation des investissements dans la technologie. Ce compte est donc de nouveau sur la bonne voie », a déclaré Khara.

Yes Bank a déclaré à ses investisseurs lors d’un appel post-bénéfice qu’elle aimerait attendre plus de clarté de la part de la société de télécommunications.

Prashant Kumar, directeur général et PDG de Yes Bank, a déclaré qu’au premier trimestre, la banque avait choisi de ne prendre aucune provision car les problèmes entourant Vodafone ne s’étaient pas encore cristallisés.

«Et puis il y a eu une communication claire selon laquelle les promoteurs n’allaient pas mettre de fonds propres. Maintenant, après le paquet du gouvernement indien, et même après que la société ait répondu à cela, je ne dirais pas qu’il y a une incertitude quant à cette exposition. Mais nous attendons toujours que la clarté vienne de la société », a déclaré Kumar.

Le compte Vodafone Idea a été un atout délicat pour les banques au cours des deux dernières années, au milieu de doutes persistants sur la capacité de l’entreprise à payer sa part des revenus bruts ajustés (AGR). Les banquiers craignaient que l’invocation des garanties bancaires délivrées à l’entreprise n’entraîne une tension sur leurs bilans. Pour l’instant, l’approbation par le gouvernement d’un moratoire sur les cotisations en souffrance donne à l’entreprise le temps de lever des fonds et de se redresser.

