Plan de relance du Congrès : Pris entre le diable et les grands fonds

Il y a environ huit États où le Congrès n’a même pas ouvert son compte. (PTI)

L’allié du Congrès au Maharashtra et le supremo du PCN, Sharad Pawar, ont récemment fait une déclaration qui a secoué plusieurs dirigeants du Congrès. Pawar avait comparé le Congrès à un propriétaire qui a perdu sa terre et est incapable même d’assurer l’entretien de son manoir. Il a dit que leurs terres étaient réduites à quelques acres contre mille acres auparavant, mais même alors aujourd’hui, lorsqu’ils se réveillent le matin, ils considèrent tous ces champs verts comme leur propriété. “C’était le sien autrefois mais ne lui appartient plus maintenant”, a déclaré Pawar.

Quatre États et un territoire de l’Union se sont rendus aux urnes cette année – le Bengale occidental, l’Assam, le Tamil Nadu, le Kerala et Puducherry. Le parti n’a pas ouvert son compte au Bengale, il n’a pas réussi à conserver le pouvoir à Pondichéry et il n’a pas réussi à renverser le BJP dans l’Assam malgré son alliance avec l’AIUDF pour courtiser les minorités. Au Kerala, qui avait connu des gouvernements alternatifs au cours des dernières décennies et où le parti espérait vaincre le LDF dirigé par le CPI, le parti ne pouvait même pas faire mieux que son précédent bilan. Au Tamil Nadu, le DMK n’a accordé que 25 sièges au Congrès, ce qui en fait un partenaire junior. Le parti a remporté 18 sièges grâce à la popularité de DMK, tout comme le BJP a remporté quatre sièges uniquement grâce à l’AIADMK.

Le parti est constamment confronté à la rébellion dans tous les États, que ce soit au niveau central ou dans des États comme l’Uttarakhand, le Pendjab, le Rajasthan, le Chhattisgarh, le Karnataka ou le Madhya Pradesh. En fait, le parti a perdu le pouvoir au Karnataka et au Madhya Pradesh simplement parce qu’il n’a pas réussi à rassembler ses ouailles. Les partis d’opposition exprimant leur volonté de former un front uni pour affronter le BJP en 2024, le Congrès envisage un vide ou une autre défaite électorale, les dirigeants du G-23 exhortant à plusieurs reprises le haut commandement à prendre des mesures pour relancer le parti.

Mais la plus grande question est sur sa possibilité.

« Je ne vois pas de possibilité de renaissance du parti du Congrès. Si vous voyez, dans chaque État où le Congrès a glissé à la troisième place ou en dessous, il n’a pas rebondi pour récupérer la première ou la deuxième place. L’un après l’autre, ils cèdent le terrain aux partis régionaux. Si lentement, le parti perd du terrain à chaque endroit. L’espace dont le Congrès bénéficiait auparavant est désormais occupé par le BJP », a déclaré Sangit Kumar Ragi, professeur et chef du département de sciences politiques de l’Université de Delhi.

Il y a environ huit États où le Congrès n’a même pas ouvert son compte. Il comprend quelques grands États où le Congrès a été réduit à une force insignifiante – dans des États comme le Bihar, l’Uttar Pradesh et le Tamil Nadu. Il fut un temps où le Congrès était le parti au pouvoir dans l’Odisha, l’Uttar Pradesh et le Bihar, mais une fois qu’il a concédé du terrain aux partis régionaux, la spirale descendante n’a pas cessé.

Ragi pense que le problème vient de l’approche descendante alors qu’il devrait en être autrement dans toute démocratie. « Étant donné que très peu ou pas de dirigeants populaires du Congrès restent sur le terrain et que tout le leadership est imposé par le haut commandement d’en haut, l’évolution de la politique à partir de la base ne se produit pas au Congrès. C’est l’un des plus gros inconvénients du parti », a-t-il déclaré. Ragi dit que la situation du Parti du Congrès à l’heure actuelle est comme « idhar kuan, udhar khai ».

« C’est entre le diable et la mer profonde. Si la famille Gandhi est retirée du sommet, le Congrès s’effondrera en un rien de temps et s’ils restent au sommet, alors personne ne pourra faire revivre le Congrès », a-t-il déclaré.

Les partis régionaux comme le RJD et le NCP ont souvent dit qu’avec une présence nationale du Congrès, il devrait être le pivot de tout front contre le BJP. Alors, n’y a-t-il pas d’issue pour le Parti du Congrès ? Ragi a déclaré que le premier changement que le grand vieux parti doit faire est de faire de la politique constructive.

« Le Congrès doit adopter un plan de relance quinquennal pour réorganiser le parti. Il devrait y avoir des élections et le parti devrait oublier son arrivée au pouvoir pour le moment. Une étiquette d’apaisement des minorités a également été liée au Congrès, donc quelque part, ils doivent adopter une position très équilibrée. Si le BJP ou le RSS ont tort, alors c’est faux et s’ils font quelque chose de bien, alors le parti du Congrès ne devrait pas hésiter à les féliciter simplement parce que les électeurs musulmans seront mécontents. Ils devront faire de la politique sensée et constructive », a-t-il déclaré.

Le professeur DU a déclaré que le Congrès devrait évoluer démocratiquement s’il veut rester pertinent.

« Puisque le parti est éprouvé depuis longtemps, il vaudrait mieux qu’ils émergent en tant que parti démocratique. Alors même les chefs talentueux du parti d’opposition s’aligneront sur lui. À l’heure actuelle, ils pensent qu’il n’y a pas de place pour eux au sommet s’ils ne soutiennent pas Sonia, Rahul et Priyanka Gandhi. Les dirigeants, à l’heure actuelle, sont fidèles à la famille Gandhi plutôt qu’à l’idéologie du parti du Congrès. Cela doit disparaître », a déclaré Ragi.

Avec des résolutions répétées exigeant que Rahul Gandhi soit à nouveau nommé président du parti et certains rapports des médias affirmant que les dirigeants du Congrès veulent voir Rahul Gandhi comme le visage de l’opposition unie, le grand vieux parti a très peu de temps pour se relancer. la machinerie de sondage huilée du BJP qui est soutenue par le soutien au niveau local du RSS.

