Plan de succession : Shriram Group forme son conseil d’administration

Le fondateur et patriarche du groupe R Thyagarajan sera désormais le mentor du conseil d’administration.

Mettant en place un plan de succession, le groupe Shriram, dont le siège est à Chennai, le géant des services financiers qui couvre les activités de prêt au détail, de financement de camions, de financement du logement, d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion de patrimoine, a annoncé mardi la formation d’un conseil d’administration pour piloter la vision et la stratégie à long terme du groupe.

S’écartant d’un rôle formel, le fondateur et patriarche du groupe R Thyagarajan sera désormais le mentor du conseil d’administration, avec la nouvelle direction en place. La promotion du groupe Shriram a déjà été transférée au Shriram Ownership Trust (SOT) qui détient une participation dans Shriram Capital qui, à son tour, est la société holding d’autres entreprises du groupe.

Le conseil d’administration nommé par le SOT comprend DV Ravi, MD, Shriram Capital ; R Duruvasan, directeur à plein temps, Shriram Capital ; Umesh Revankar, directeur non exécutif, Shriram Capital et VC & MD, Shriram Transport Finance Company ; et Jasmit Singh Gujral, directeur non exécutif, Shriram Capital et VC exécutif pour Shriram General Insurance Company.

Au cours des dernières années, le plan de succession du groupe Shriram a suscité des appréhensions, en particulier après la sortie du groupe Piramal en 2019. Expliquant la transition, Thyagarajan a déclaré : « La croissance du groupe Shriram doit être attribuée à la solide équipe de direction, qui a évolué au fil du temps. Le groupe a commencé son incursion dans une petite mesure à travers les opérations de fonds chit et a progressivement étendu ses activités à travers le spectre des services financiers et de l’assurance. L’équipe de direction, composée de cadres supérieurs des différentes entités du groupe, a joué un rôle déterminant dans le développement des entreprises jusqu’à leur niveau de croissance et de rentabilité actuel.

Il a dit qu’au cours des dernières années, il y avait eu des appréhensions au sujet de la planification de la succession du groupe Shriram. « Bien que j’aie indiqué que la succession a été transférée à SOT lors de divers forums, on s’attend à plus d’informations sur cette transition. En interne, nous avons clairement indiqué que la participation des promoteurs dans le groupe Shriram appartiendra à ses dirigeants actuels et futurs qui seront les meilleurs gardiens de la croissance future de Shriram. Le SOT a été formé en 2006 avec cet objectif.

Le conseil d’administration sera chargé de définir la stratégie à long terme des entités individuelles et du groupe et de superviser son exécution. Les membres du conseil d’administration géreront les domaines essentiels qui ont un impact sur le groupe à travers les entités et ne sont pas nécessairement alignés sur une entité en particulier. Ils collaboreront entre eux d’une manière qui tirera le meilleur profit du groupe.

« Dans mes diverses interactions, j’ai répété qu’un individu ne peut pas gérer un grand groupe comme le nôtre. Cela nécessite un ensemble d’individus aux compétences variées qui peuvent collaborer pour conduire la vision et la stratégie du groupe. Conformément à ma conviction, une équipe de direction qui supervisera l’intérêt du SOT, en tant que promoteur du groupe Shriram, a été constituée », a déclaré Thyagarajan.

Au fil des ans, le groupe Shriram a maintenu « l’homme ordinaire » au centre de toutes ses décisions commerciales. Il a toujours excellé au service des personnes mal desservies et s’est concentré sur la prospérité au bas de la pyramide, dont les besoins n’ont jusqu’à présent pas été pleinement satisfaits par les acteurs du secteur financier organisé. A travers ses activités de crédit, le groupe s’assure que plus de 95 % des prêts accordés sont canalisés vers la satisfaction des besoins financiers de ce segment dans le pays. Shriram Transport Finance Company est spécialisée dans l’octroi de crédit aux conducteurs de véhicules commerciaux qui souhaitent posséder un véhicule. De même, chez Shriram City Union Finance, la plupart des deux-roues financés sont destinés à soutenir les moyens de subsistance du segment des travailleurs indépendants. L’activité des MPME à Shriram City a été qualifiée à juste titre de «financement des petites entreprises», conformément à l’éthique de l’entreprise consistant à servir l’homme du commun.

